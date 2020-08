сегодня



Новое видео KATAKLYSM



"Underneath The Scars", новое видео группы KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unconquered", выходящего 25 сентября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. The Killshot



02. Cut Me Down



03. Underneath The Scars



04. Focused To Destroy You



05. The Way Back Home



06. Stitches



07. Defiant



08. Icarus Falling



09. When It's Over

























