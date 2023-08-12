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Новое видео KATAKLYSM



Dark Wings of Deception, новое видео KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома GOLIATH, выход которого состоялся 11 августа на Nuclear Blast Records.







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