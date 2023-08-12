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*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Новое видео DOKKEN 27
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
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Kataklysm

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Новое видео KATAKLYSM



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Dark Wings of Deception, новое видео KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома GOLIATH, выход которого состоялся 11 августа на Nuclear Blast Records.




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12 авг 2023
Lord Iscariah
Все последние песни Катаклизма просто настолько однотипные и однобокие, что пиздец.

просмотров: 424

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