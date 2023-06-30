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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
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Kataklysm

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Новое видео KATAKLYSM



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Die As A King, новое видео KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома GOLIATH, выход которого намечен на 11 августа на Nuclear Blast Records.




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30 июн 2023
d
deePress
получше предыдущего имхо

просмотров: 198

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