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Новое видео KATAKLYSM



Die As A King, новое видео KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома GOLIATH, выход которого намечен на 11 августа на Nuclear Blast Records.







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