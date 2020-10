сегодня



KATAKLYSM поменяли барабанщика



KATAKLYSM объявили о смене барабанщика — место Oli Beaudoin'a занял James Payne (HOUR OF PENANCE, HISS FROM THE MOAT, VITAL REMAINS). Обе стороны сообщают, что расставание было мирным, и никаких обид никто не держит.







