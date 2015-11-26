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Kataklysm

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|||| сегодня

KATAKLYSM поменяли барабанщика



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KATAKLYSM объявили о смене барабанщика — место Oli Beaudoin'a занял James Payne (HOUR OF PENANCE, HISS FROM THE MOAT, VITAL REMAINS). Обе стороны сообщают, что расставание было мирным, и никаких обид никто не держит.

KATAKLYSM Parts Ways With Drummer OLI BEAUDOIN, Announces Replacement



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


6 окт 2020, 13:06		А новый альбом кто записывал в итоге?

Claus


6 окт 2020, 13:44		Оли писал последний. Он и в клипах был.


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