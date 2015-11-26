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Новое видео KATAKLYSM



"Defiant", новое видео группы KATAKLYSM, в котором принимал участие Tuomas Saukkonen (Wolfheart), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unconquered", выпущенного 25 сентября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. The Killshot



02. Cut Me Down



03. Underneath The Scars



04. Focused To Destroy You



05. The Way Back Home



06. Stitches



07. Defiant



08. Icarus Falling



09. When It's Over

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