ZAKK WYLDE о самых ярких моментах в студии



ZAKK WYLDE в интервью EMGtv назвал наиболее яркие моменты, связанные со студийной работой:



«На самом деле их много. Потому что я спрашивал Ozz, какие моменты ему больше всего нравятся, начиная с BLACK SABBATH и заканчивая Рэнди Роудсом и Jack E. Lee. Он всегда отвечал: "Мне очень нравится вот этот момент". Что касается Ozz'а, он в основном рассказывал, как хорошо он провёл время, записывая те или иные альбомы. Так что я всегда получал удовольствие. Я занимался тем, что люблю, и выпускал пластинки. Но я понимаю, к чему клонит Ozzy.



А у меня, наверное, самым запоминающимся моментом будет песня Ozzy "Miracle Man". Сначала я услышал её, когда она была готова, а потом вспомнил, как впервые услышал её по радио. Так что я бы выбрал этот момент. Это было грандиозно. Это была первая песня, которую я сочинил с Boss'ом [Ozzy], а затем первая песня с Boss'ом, которую я услышал по радио. Так что да, это было очень монументально. Я слышал "No More Tears" и "Mama I'm Coming Home" после завершения работы над ними, это тоже запомнилось. В случае с BLACK LABEL SOCIETY запомнилась работа над "Stillborn" или "Suicide Messiah". И вплоть до нового альбома "The Gallows". И работа над "The Book Of Shadows". Я думаю, если вы спросите любого музыканта, когда он слышит свою работу, когда наконец-то всё готово, и всё так, как вы хотите, это потрясающе — ощущается удовлетворение с момента, как ты написал песню, до того, как она воплотилась в жизнь. Так что, думаю, если вы спросите любого музыканта, он скажет то же самое».







