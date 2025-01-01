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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 278
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 56
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Zakk Wylde

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9 фев 2025 : 		 ZAKK WYLDE о самых ярких моментах в студии

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3 мар 2024 : 		 ZAKK WYLDE о сотрудничестве с GUNS N' ROSES

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28 ноя 2022 : 		 Демонстрационное видео от ZAKK WYLDE

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20 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как он впервые услышал BLACK SABBATH: «Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом»

25 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я кайфую в дороге»

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10 июн 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»

15 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»

2 дек 2020 : 		 KEVIN DUBROW, ZAKK WYLDE, SEBASTIAN BACH на свадьбе MARK'a WEISS'a в 1987 году

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18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH

6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла

10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

4 май 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv
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ZAKK WYLDE о самых ярких моментах в студии



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ZAKK WYLDE в интервью EMGtv назвал наиболее яркие моменты, связанные со студийной работой:

«На самом деле их много. Потому что я спрашивал Ozz, какие моменты ему больше всего нравятся, начиная с BLACK SABBATH и заканчивая Рэнди Роудсом и Jack E. Lee. Он всегда отвечал: "Мне очень нравится вот этот момент". Что касается Ozz'а, он в основном рассказывал, как хорошо он провёл время, записывая те или иные альбомы. Так что я всегда получал удовольствие. Я занимался тем, что люблю, и выпускал пластинки. Но я понимаю, к чему клонит Ozzy.

А у меня, наверное, самым запоминающимся моментом будет песня Ozzy "Miracle Man". Сначала я услышал её, когда она была готова, а потом вспомнил, как впервые услышал её по радио. Так что я бы выбрал этот момент. Это было грандиозно. Это была первая песня, которую я сочинил с Boss'ом [Ozzy], а затем первая песня с Boss'ом, которую я услышал по радио. Так что да, это было очень монументально. Я слышал "No More Tears" и "Mama I'm Coming Home" после завершения работы над ними, это тоже запомнилось. В случае с BLACK LABEL SOCIETY запомнилась работа над "Stillborn" или "Suicide Messiah". И вплоть до нового альбома "The Gallows". И работа над "The Book Of Shadows". Я думаю, если вы спросите любого музыканта, когда он слышит свою работу, когда наконец-то всё готово, и всё так, как вы хотите, это потрясающе — ощущается удовлетворение с момента, как ты написал песню, до того, как она воплотилась в жизнь. Так что, думаю, если вы спросите любого музыканта, он скажет то же самое».




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