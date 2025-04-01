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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
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Zakk Wylde

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10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv
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ZAKK WYLDE: «Я не знаю, какие песни буду играть на концерте OZZY OSBOURNE»



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ZAKK WYLDE в недавнем интервью признался, что не знает, какие песни будет играть в рамках будущего концерта "Back To The Beginning":

«Что касается последнего концерта BLACK SABBATH, то я узнал об этом тогда же, когда и все остальные узнали. Я подумал: "О, круто! Думаю, это будет здорово". Но я ещё не знаю, что конкретно мы будем играть... Барб [жена и менеджер Zakk'а, Barbaranne Wylde] много говорила об этом с Sharon. И я написал Ozzy сообщение, потому что я всегда посылаю ему всякие глупости. Но мы ещё не решили, что будем играть. Даже в рамках выступления с PANTERA мы ещё не решили, какую песню BLACK SABBATH мы будем играть на этом мероприятии. Что у нас в списке? Не могут же все подряд исполнять "Paranoid". И потом, если BLACK SABBATH собираются сами играть некоторые вещи, то нельзя же играть те песни, которые они сами будут исполнять в конце вечера. Так что все должны получить список и разобраться, что-то в духе "Какую песню вы хотите, чтобы мы сыграли?" Я просто выучу её... Что касается меня, то я командный игрок. Что бы от меня ни требовали — какой бы маршрут прохождения от меня ни требовали, я его пройду».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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1 апр 2025
Red One
"""Даже в рамках выступления с PANTERA мы ещё не решили, какую песню BLACK SABBATH мы будем играть на этом мероприятии. Что у нас в списке? Не могут же все подряд исполнять "Paranoid" """

Фанаты реальной PANTERA , не заглядывая в список, знают, что у группы два студийных кавера Black Sabbath - Planet Caravan и Hole In The Sky
1 апр 2025
g
gravitgroove
Red One, я не фанат Pantera, но определенно бы добавил в этот список "Electric Funeral".
Like!1
1 апр 2025
Red One
gravitgroove, да, конечно, позор мне - Нативити Ин Блэк 2
Like!1
1 апр 2025
g
gravitgroove
Red One, да не позор, никто не обязан помнить абсолютно все.
1 апр 2025
g
gravitgroove
ну конечно же, они не знают! Все сделают в последний момент, как обычно и происходит перед парадом. Настоящие гении импровизации и спонтанности.
1 апр 2025
N
Northe
Барбаран Вайлд, прикольный мужик наверное, с таким-то именем.

просмотров: 812

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