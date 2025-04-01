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ZAKK WYLDE: «Я не знаю, какие песни буду играть на концерте OZZY OSBOURNE»



ZAKK WYLDE в недавнем интервью признался, что не знает, какие песни будет играть в рамках будущего концерта "Back To The Beginning":



«Что касается последнего концерта BLACK SABBATH, то я узнал об этом тогда же, когда и все остальные узнали. Я подумал: "О, круто! Думаю, это будет здорово". Но я ещё не знаю, что конкретно мы будем играть... Барб [жена и менеджер Zakk'а, Barbaranne Wylde] много говорила об этом с Sharon. И я написал Ozzy сообщение, потому что я всегда посылаю ему всякие глупости. Но мы ещё не решили, что будем играть. Даже в рамках выступления с PANTERA мы ещё не решили, какую песню BLACK SABBATH мы будем играть на этом мероприятии. Что у нас в списке? Не могут же все подряд исполнять "Paranoid". И потом, если BLACK SABBATH собираются сами играть некоторые вещи, то нельзя же играть те песни, которые они сами будут исполнять в конце вечера. Так что все должны получить список и разобраться, что-то в духе "Какую песню вы хотите, чтобы мы сыграли?" Я просто выучу её... Что касается меня, то я командный игрок. Что бы от меня ни требовали — какой бы маршрут прохождения от меня ни требовали, я его пройду».







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