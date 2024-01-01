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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 93
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 42
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
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Zakk Wylde

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23 июн 2024 : 		 Новая фигурка ZAKK WYLDE

3 мар 2024 : 		 ZAKK WYLDE о сотрудничестве с GUNS N' ROSES

28 ноя 2023 : 		 Новый альбом ZAKK SABBATH выйдет весной

28 ноя 2022 : 		 Демонстрационное видео от ZAKK WYLDE

28 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как стать музыкантом

20 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как он впервые услышал BLACK SABBATH: «Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом»

25 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я кайфую в дороге»

13 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я наслаждался временем с семьёй»

10 июн 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»

15 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»

2 дек 2020 : 		 KEVIN DUBROW, ZAKK WYLDE, SEBASTIAN BACH на свадьбе MARK'a WEISS'a в 1987 году

19 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH

6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла

10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

4 май 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

21 апр 2017 : 		 ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH

16 мар 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv
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Новая фигурка ZAKK WYLDE



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KnuckleBonz сообщили о выпуске новой фигурки ZAKK WYLDE — все подробности на Knucklebonz.com.

ZAKK WYLDE вЂ“ KnuckleBonz Rock Iconz Statue Available For Preorder




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