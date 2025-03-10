ZAKK WYLDE: «Я не делаю демо»

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все новости группы
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США
4 май 2017 :
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ZAKK WYLDE на EMGtv
21 апр 2017 :
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ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH
16 мар 2017 :
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ZAKK WYLDE на EMGtv
9 фев 2017 :
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ZAKK WYLDE на EMGtv
15 янв 2017 :
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Новое видео ZAKK WYLDE
22 авг 2016 :
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Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE
11 авг 2016 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
30 июн 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH
28 май 2016 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
19 май 2016 :
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Смайлики от ZAKK WYLDE
30 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE об Axl/DC
21 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE открыл своё дело
12 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE и фронтмен AMON AMARTH обсудили свои бороды
11 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE и NUNO BETTENCOURT исполняют CITIZEN COPE
29 мар 2016 :
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Новое видео ZAKK WYLDE
23 мар 2016 :
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Сыграет ли ZAKK WYLDE с OZZY OSBOURNE ещё раз?
19 мар 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет новый трек на гитаре HELLO KITTY
2 мар 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH на гитаре HELLO KITTY
25 фев 2016 :
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Новая песня ZAKK WYLDE
21 фев 2016 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
15 янв 2016 :
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Новый альбом ZAKK WYLDE выйдет в апреле
30 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE о событиях в Париже
24 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE заканчивает работу над альбомом
15 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows"
14 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил»
10 окт 2015 :
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Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a
20 мар 2015 :
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ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II"
1 фев 2015 :
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ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму
23 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов
20 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной
25 дек 2014 :
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OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец»
23 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH
4 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH
12 май 2014 :
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Нашлась гитара ZAKK WYLDE
24 янв 2014 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
18 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS
1 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO
31 окт 2013 :
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ZAKK WYLDE в акустике
2 авг 2013 :
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Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у
25 июн 2013 :
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Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE
17 май 2013 :
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ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride"
27 апр 2013 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
23 апр 2013 :
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ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show'
19 апр 2013 :
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Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online!
25 дек 2012 :
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ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY
6 ноя 2012 :
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Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE
5 июл 2012 :
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ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath
24 май 2012 :
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ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA
21 дек 2010 :
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Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a
25 ноя 2010 :
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ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников
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сегодня
ZAKK WYLDE: «Я не делаю демо»
ZAKK WYLDE в недавнем интервью рассказал о том, как эволюционировал его процесс сочинения песен и записи за последние четыре десятилетия:
«В те времена, когда мы только начинали с Ozz'ом, когда мы записывали "No Rest For The Wicked", "Miracle Man" и всё остальное, мы прорабатывали песни — я так сейчас готовлюсь к туру. Мы репетировали и играли песни. Мы были готовы сыграть песни до того, как шли в студию, тогда как сейчас я прихожу в студию ни с чем. Мы недавно записали [последний сингл BLACK LABEL SOCIETY] "Lord Humungus", и я сочинил его в последнюю минуту. То есть он [о ком идёт речь — непонятно, прим. ред.] сочинил песню, а я говорю: "Что это?" Он такой: "Zakk, я написал её только сегодня, когда пил кофе". Я сказал: "Давай запишем это". А потом мы записываем её, ребята играют, и тогда я могу наложить свой вокал. И в следующее мгновение вы понимаете, что ещё одна песня готова. Так что вместо того, чтобы идти в репетиционную комнату и сидеть там и репетировать эту песню, просто записывайте её. Я никогда не записываю демо. Я делаю это по-настоящему».
На вопрос, стало ли это возможным только сейчас, когда у него есть своя домашняя студия, Zakk ответил:
«На самом деле когда мы записывали [сингл BLACK LABEL SOCIETY 2003 года] "Stillborn", мы просто шли в студию, не имея идей для песен. Но с "Lord Humungus", а теперь и с "The Gallows", двумя последними песнями, у меня был такой подход: "Есть две струны на гитаре, давай посмотрим, сможем ли мы написать песню. Ладно, может быть, есть четыре струны, и мы сможем сыграть несколько пауэр-аккордов. Вот и всё. Посмотрим, сможем ли мы написать несколько песен". Как в песне [DEEP PURPLE] "Smoke On The Water" — там всего три аккорда. Сможем ли мы написать песню с тремя аккордами? Помню, когда мы работали над "Stillborn", это было нечто из серии: "Давайте попробуем написать песню с одной нотой"... По сути это один рифф. Это всего лишь четыре аккорда. "Есть четыре аккорда. Посмотрим, сможем ли мы написать целую песню на их основе". Так что если у меня есть всего несколько ингредиентов, посмотрим, сможем ли мы сделать из этого обед... Даже в спокойных вещах я стараюсь сделать всё как можно проще. Даже когда вы слушаете Элтона Джона — "Rocket Man" или другие вещи, в них мало что происходит. А в этом случае мелодия движет песней».
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