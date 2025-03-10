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*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 28
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Zakk Wylde

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10 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не делаю демо»

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ZAKK WYLDE: «Я не делаю демо»



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ZAKK WYLDE в недавнем интервью рассказал о том, как эволюционировал его процесс сочинения песен и записи за последние четыре десятилетия:

 «В те времена, когда мы только начинали с Ozz'ом, когда мы записывали "No Rest For The Wicked", "Miracle Man" и всё остальное, мы прорабатывали песни — я так сейчас готовлюсь к туру. Мы репетировали и играли песни. Мы были готовы сыграть песни до того, как шли в студию, тогда как сейчас я прихожу в студию ни с чем. Мы недавно записали [последний сингл BLACK LABEL SOCIETY] "Lord Humungus", и я сочинил его в последнюю минуту. То есть он [о ком идёт речь — непонятно, прим. ред.] сочинил песню, а я говорю: "Что это?" Он такой: "Zakk, я написал её только сегодня, когда пил кофе". Я сказал: "Давай запишем это". А потом мы записываем её, ребята играют, и тогда я могу наложить свой вокал. И в следующее мгновение вы понимаете, что ещё одна песня готова. Так что вместо того, чтобы идти в репетиционную комнату и сидеть там и репетировать эту песню, просто записывайте её. Я никогда не записываю демо. Я делаю это по-настоящему».

На вопрос, стало ли это возможным только сейчас, когда у него есть своя домашняя студия, Zakk ответил:

«На самом деле когда мы записывали [сингл BLACK LABEL SOCIETY 2003 года] "Stillborn", мы просто шли в студию, не имея идей для песен. Но с "Lord Humungus", а теперь и с "The Gallows", двумя последними песнями, у меня был такой подход: "Есть две струны на гитаре, давай посмотрим, сможем ли мы написать песню. Ладно, может быть, есть четыре струны, и мы сможем сыграть несколько пауэр-аккордов. Вот и всё. Посмотрим, сможем ли мы написать несколько песен". Как в песне [DEEP PURPLE] "Smoke On The Water" — там всего три аккорда. Сможем ли мы написать песню с тремя аккордами? Помню, когда мы работали над "Stillborn", это было нечто из серии: "Давайте попробуем написать песню с одной нотой"... По сути это один рифф. Это всего лишь четыре аккорда. "Есть четыре аккорда. Посмотрим, сможем ли мы написать целую песню на их основе". Так что если у меня есть всего несколько ингредиентов, посмотрим, сможем ли мы сделать из этого обед... Даже в спокойных вещах я стараюсь сделать всё как можно проще. Даже когда вы слушаете Элтона Джона — "Rocket Man" или другие вещи, в них мало что происходит. А в этом случае мелодия движет песней».




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10 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
ZAKK WYLDE: «Я не делаю демо, я делаю дерьмо»

просмотров: 111

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