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ZAKK WYLDE: «Дайм в одной лиге с Эдди Ван Халеном и Джими Хендриксом»



ZAKK WYLDE в недавнем интервью Talk Toomey podcast рассказал о том, что проносится в его голове, когда он вечер за вечером начинает шоу с "A New Level":



«Это потрясающе. Мне нравится каждая секунда шоу — от начала и до конца. Конечно, когда мы исполняем "Floods", я борюсь со слезами, особенно в конце, когда звучит финальная партия Дайма, потому что я остаюсь один. Я не вижу видеоэкранов, которые находятся позади меня, но когда я увидел видеозапись, я подумал: "Вот это да". На этой песне в зале практически не остается сухих глаз. Да, я определённо борюсь со слезами, когда мы исполняем "Floods".



Все в группе просто замечательные ребята. Мы все знаем друг друга, но что касается всего лагеря и команды, то мы все знаем друг друга по разным турам. Так что это как одна огромная семья. В группе царит прекрасная атмосфера».



На вопрос о том, есть ли в PANTERA песни или партии, которые ему пришлось осмысливать дольше, чем остальные, Zakk ответил:



«Я считаю Дайма потрясающим... Причина, по которой мы до сих пор говорим о величии Дайма и всех музыкантов, которых мы любим, будь то Король Эдвард [Эдди Ван Хален], Святой Роудс [Рэнди Роудс], Джими Хендрикс — все эти музыканты — это то, что они сочинили. Помимо великолепной техники Дайма и того, каким потрясающим он был, как быстро он мог играть, есть ещё его материал, как и в случае с Рэнди, Эдди и всеми остальными. Я о музыкантах, которых мы любим. Но манера сочинения Дайма, его выбор аккордов заставляют задуматься: "Вот это да. Это определённо очень круто". Много неожиданных моментов в песнях и тому подобных вещей. Я думаю: "Интересно, что заставило его сделать так?", например, сочинить эти по-настоящему интересные аккорды.



Изучая весь каталог, знакомясь с более редкими композициями, я думал: "Ух ты, а вот это очень круто". Даже бридж к припеву в "Walk" или просто начальный рифф — многие аккорды диссонируют, и очевидно, что он и добивался диссонанса, в отличие от чего-то другого, ведь если бы это был более приятный для уха выбор аккордов, он бы звучал обыденно... "Нет, этого все ожидают от нас. Давайте сделаем вот так. Все ждут, что мы повернём налево, поэтому давайте повернём направо". Так что это воспринимается так: "Ого, это определённо интересно". Именно это я и обнаружил, изучая материал. На мой взгляд, это ставит Дайма в один ряд со всеми музыкантами, которых мы любим, будь то Джими Хендрикс, Эдди и Рэнди. Это его стиль сочинения».







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