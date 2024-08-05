ZAKK WYLDE: «Дайм в одной лиге с Эдди Ван Халеном и Джими Хендриксом»

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все новости группы
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США
16 мар 2017 :
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ZAKK WYLDE на EMGtv
9 фев 2017 :
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ZAKK WYLDE на EMGtv
15 янв 2017 :
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Новое видео ZAKK WYLDE
22 авг 2016 :
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Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE
11 авг 2016 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
30 июн 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH
28 май 2016 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
19 май 2016 :
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Смайлики от ZAKK WYLDE
30 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE об Axl/DC
21 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE открыл своё дело
12 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE и фронтмен AMON AMARTH обсудили свои бороды
11 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE и NUNO BETTENCOURT исполняют CITIZEN COPE
29 мар 2016 :
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Новое видео ZAKK WYLDE
23 мар 2016 :
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Сыграет ли ZAKK WYLDE с OZZY OSBOURNE ещё раз?
19 мар 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет новый трек на гитаре HELLO KITTY
2 мар 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH на гитаре HELLO KITTY
25 фев 2016 :
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Новая песня ZAKK WYLDE
21 фев 2016 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
15 янв 2016 :
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Новый альбом ZAKK WYLDE выйдет в апреле
30 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE о событиях в Париже
24 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE заканчивает работу над альбомом
15 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows"
14 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил»
10 окт 2015 :
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Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a
20 мар 2015 :
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ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II"
1 фев 2015 :
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ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму
23 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов
20 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной
25 дек 2014 :
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OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец»
23 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH
4 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH
12 май 2014 :
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Нашлась гитара ZAKK WYLDE
24 янв 2014 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
18 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS
1 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO
31 окт 2013 :
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ZAKK WYLDE в акустике
2 авг 2013 :
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Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у
25 июн 2013 :
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Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE
17 май 2013 :
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ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride"
27 апр 2013 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
23 апр 2013 :
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ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show'
19 апр 2013 :
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Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online!
25 дек 2012 :
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ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY
6 ноя 2012 :
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Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE
5 июл 2012 :
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ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath
24 май 2012 :
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ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA
21 дек 2010 :
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Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a
25 ноя 2010 :
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ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников
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сегодня
ZAKK WYLDE: «Дайм в одной лиге с Эдди Ван Халеном и Джими Хендриксом»
ZAKK WYLDE в недавнем интервью Talk Toomey podcast рассказал о том, что проносится в его голове, когда он вечер за вечером начинает шоу с "A New Level":
«Это потрясающе. Мне нравится каждая секунда шоу — от начала и до конца. Конечно, когда мы исполняем "Floods", я борюсь со слезами, особенно в конце, когда звучит финальная партия Дайма, потому что я остаюсь один. Я не вижу видеоэкранов, которые находятся позади меня, но когда я увидел видеозапись, я подумал: "Вот это да". На этой песне в зале практически не остается сухих глаз. Да, я определённо борюсь со слезами, когда мы исполняем "Floods".
Все в группе просто замечательные ребята. Мы все знаем друг друга, но что касается всего лагеря и команды, то мы все знаем друг друга по разным турам. Так что это как одна огромная семья. В группе царит прекрасная атмосфера».
На вопрос о том, есть ли в PANTERA песни или партии, которые ему пришлось осмысливать дольше, чем остальные, Zakk ответил:
«Я считаю Дайма потрясающим... Причина, по которой мы до сих пор говорим о величии Дайма и всех музыкантов, которых мы любим, будь то Король Эдвард [Эдди Ван Хален], Святой Роудс [Рэнди Роудс], Джими Хендрикс — все эти музыканты — это то, что они сочинили. Помимо великолепной техники Дайма и того, каким потрясающим он был, как быстро он мог играть, есть ещё его материал, как и в случае с Рэнди, Эдди и всеми остальными. Я о музыкантах, которых мы любим. Но манера сочинения Дайма, его выбор аккордов заставляют задуматься: "Вот это да. Это определённо очень круто". Много неожиданных моментов в песнях и тому подобных вещей. Я думаю: "Интересно, что заставило его сделать так?", например, сочинить эти по-настоящему интересные аккорды.
Изучая весь каталог, знакомясь с более редкими композициями, я думал: "Ух ты, а вот это очень круто". Даже бридж к припеву в "Walk" или просто начальный рифф — многие аккорды диссонируют, и очевидно, что он и добивался диссонанса, в отличие от чего-то другого, ведь если бы это был более приятный для уха выбор аккордов, он бы звучал обыденно... "Нет, этого все ожидают от нас. Давайте сделаем вот так. Все ждут, что мы повернём налево, поэтому давайте повернём направо". Так что это воспринимается так: "Ого, это определённо интересно". Именно это я и обнаружил, изучая материал. На мой взгляд, это ставит Дайма в один ряд со всеми музыкантами, которых мы любим, будь то Джими Хендрикс, Эдди и Рэнди. Это его стиль сочинения».
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