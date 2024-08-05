Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 35
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*Новая песня OPETH 34
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива 22
*Вокалист THE EXPLOITED: «До того, как умру, хочу выпустить е... 21
*HELLOWEEN переиздают альбомы 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 35
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
[= ||| все новости группы



*

Zakk Wylde

*



5 авг 2024 : 		 ZAKK WYLDE: «Дайм в одной лиге с Эдди Ван Халеном и Джими Хендриксом»

23 июн 2024 : 		 Новая фигурка ZAKK WYLDE

3 мар 2024 : 		 ZAKK WYLDE о сотрудничестве с GUNS N' ROSES

28 ноя 2023 : 		 Новый альбом ZAKK SABBATH выйдет весной

28 ноя 2022 : 		 Демонстрационное видео от ZAKK WYLDE

28 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как стать музыкантом

20 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как он впервые услышал BLACK SABBATH: «Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом»

25 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я кайфую в дороге»

13 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я наслаждался временем с семьёй»

10 июн 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»

15 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»

2 дек 2020 : 		 KEVIN DUBROW, ZAKK WYLDE, SEBASTIAN BACH на свадьбе MARK'a WEISS'a в 1987 году

19 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH

6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла

10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

4 май 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

21 апр 2017 : 		 ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ZAKK WYLDE: «Дайм в одной лиге с Эдди Ван Халеном и Джими Хендриксом»



zoom
ZAKK WYLDE в недавнем интервью Talk Toomey podcast рассказал о том, что проносится в его голове, когда он вечер за вечером начинает шоу с "A New Level":

«Это потрясающе. Мне нравится каждая секунда шоу — от начала и до конца. Конечно, когда мы исполняем "Floods", я борюсь со слезами, особенно в конце, когда звучит финальная партия Дайма, потому что я остаюсь один. Я не вижу видеоэкранов, которые находятся позади меня, но когда я увидел видеозапись, я подумал: "Вот это да". На этой песне в зале практически не остается сухих глаз. Да, я определённо борюсь со слезами, когда мы исполняем "Floods".

Все в группе просто замечательные ребята. Мы все знаем друг друга, но что касается всего лагеря и команды, то мы все знаем друг друга по разным турам. Так что это как одна огромная семья. В группе царит прекрасная атмосфера».

На вопрос о том, есть ли в PANTERA песни или партии, которые ему пришлось осмысливать дольше, чем остальные, Zakk ответил:

«Я считаю Дайма потрясающим... Причина, по которой мы до сих пор говорим о величии Дайма и всех музыкантов, которых мы любим, будь то Король Эдвард [Эдди Ван Хален], Святой Роудс [Рэнди Роудс], Джими Хендрикс — все эти музыканты — это то, что они сочинили. Помимо великолепной техники Дайма и того, каким потрясающим он был, как быстро он мог играть, есть ещё его материал, как и в случае с Рэнди, Эдди и всеми остальными. Я о музыкантах, которых мы любим. Но манера сочинения Дайма, его выбор аккордов заставляют задуматься: "Вот это да. Это определённо очень круто". Много неожиданных моментов в песнях и тому подобных вещей. Я думаю: "Интересно, что заставило его сделать так?", например, сочинить эти по-настоящему интересные аккорды.

Изучая весь каталог, знакомясь с более редкими композициями, я думал: "Ух ты, а вот это очень круто". Даже бридж к припеву в "Walk" или просто начальный рифф — многие аккорды диссонируют, и очевидно, что он и добивался диссонанса, в отличие от чего-то другого, ведь если бы это был более приятный для уха выбор аккордов, он бы звучал обыденно... "Нет, этого все ожидают от нас. Давайте сделаем вот так. Все ждут, что мы повернём налево, поэтому давайте повернём направо". Так что это воспринимается так: "Ого, это определённо интересно". Именно это я и обнаружил, изучая материал. На мой взгляд, это ставит Дайма в один ряд со всеми музыкантами, которых мы любим, будь то Джими Хендрикс, Эдди и Рэнди. Это его стиль сочинения».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 авг 2024
gravitgroove
Хендрикс? Скорее Айомми впридачу к остальным.

просмотров: 328

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом