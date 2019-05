10 май 2019



Новая песня BABYMETAL



"Elevator Girl", новая песня группы BABYMETAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на этот год.









BABYMETAL will perform at the Forum in Los Angeles, California on Friday, October 11.













