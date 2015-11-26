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Babymetal

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10 май 2019 : 		 Новая песня BABYMETAL

23 апр 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае

3 апр 2019 : 		 BABYMETAL выпустят новый альбом

20 окт 2018 : 		 YUIMETAL ушла из BABYMETAL

29 сен 2018 : 		 BABYMETAL выпускают сингл

24 авг 2018 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет летом

11 май 2018 : 		 YUIMETAL остается в составе BABYMETAL

8 май 2018 : 		 Новое видео BABYMETAL

1 май 2018 : 		 BABYMETAL основали BABYMETAL RECORDS

4 апр 2018 : 		 Тизер от BABYMETAL

12 янв 2018 : 		 Умер гитарист BABYMETAL

5 дек 2017 : 		 BABYMETAL выступили без одной участницы

11 авг 2017 : 		 Гитарист KORN присоединился на сцене к BABYMETAL

14 апр 2017 : 		 BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль

16 мар 2017 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет весной

19 дек 2016 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS присоединился к BABYMETAL для исполнения JUDAS PRIEST

1 дек 2016 : 		 BABYMETAL выступят на разогреве у GUNS N' ROSES

11 ноя 2016 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет зимой

29 июл 2016 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

19 июл 2016 : 		 ROB HALFORD присоединился на сцене к BABYMETAL

29 май 2016 : 		 ROB HALFORD споёт с BABYMETAL

6 апр 2016 : 		 BABYMETAL выступили на телевидении

27 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

18 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

26 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома BABYMETAL

20 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BABYMETAL
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|||| 10 май 2019

Новая песня BABYMETAL



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"Elevator Girl", новая песня группы BABYMETAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на этот год.



Listen To New BABYMETAL Single 'Elevator Girl'

BABYMETAL will perform at the Forum in Los Angeles, California on Friday, October 11.






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