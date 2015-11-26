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все новости группы
Babymetal
Япония
J Pop
http://www.babymetal.jp/
VK.com:
https://vk.com/babymetal
Facebook:
https://www.facebook.com/BABYMETAL.jp
10 май 2019
:
Новая песня BABYMETAL
23 апр 2019
:
Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае
3 апр 2019
:
BABYMETAL выпустят новый альбом
20 окт 2018
:
YUIMETAL ушла из BABYMETAL
29 сен 2018
:
BABYMETAL выпускают сингл
24 авг 2018
:
Концертный релиз BABYMETAL выйдет летом
11 май 2018
:
YUIMETAL остается в составе BABYMETAL
8 май 2018
:
Новое видео BABYMETAL
1 май 2018
:
BABYMETAL основали BABYMETAL RECORDS
4 апр 2018
:
Тизер от BABYMETAL
12 янв 2018
:
Умер гитарист BABYMETAL
5 дек 2017
:
BABYMETAL выступили без одной участницы
11 авг 2017
:
Гитарист KORN присоединился на сцене к BABYMETAL
14 апр 2017
:
BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль
16 мар 2017
:
Концертный релиз BABYMETAL выйдет весной
19 дек 2016
:
Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS присоединился к BABYMETAL для исполнения JUDAS PRIEST
1 дек 2016
:
BABYMETAL выступят на разогреве у GUNS N' ROSES
11 ноя 2016
:
Концертный релиз BABYMETAL выйдет зимой
29 июл 2016
:
Видео с выступления BABYMETAL
19 июл 2016
:
ROB HALFORD присоединился на сцене к BABYMETAL
29 май 2016
:
ROB HALFORD споёт с BABYMETAL
6 апр 2016
:
BABYMETAL выступили на телевидении
27 мар 2016
:
Новое видео BABYMETAL
18 мар 2016
:
Новое видео BABYMETAL
26 фев 2016
:
Трейлер нового альбома BABYMETAL
20 фев 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома BABYMETAL
18 янв 2016
:
BABYMETAL о новом альбоме
13 дек 2015
:
Новый альбом BABYMETAL выйдет в апреле
22 сен 2015
:
BABYMETAL выступили вместе со SKRILLEX
2 сен 2015
:
BABYMETAL хотят научить METALLICA своим танцам
30 авг 2015
:
Танцуй с BABYMETAL
27 авг 2015
:
Концертное видео BABYMETAL
21 май 2015
:
BABYMETAL: «Мы многому научились у METALLICA»
18 май 2015
:
Репортаж о BABYMETAL
9 май 2015
:
Новое видео BABYMETAL
10 апр 2015
:
BABYMETAL нашли издателей в Европе
5 янв 2015
:
Фрагмент нового трека BABYMETAL
18 дек 2014
:
Трейлер нового релиза BABYMETAL
27 ноя 2014
:
Лидер KREATOR о BABYMETAL
13 ноя 2014
:
Концертный релиз BABYMETAL выйдет в январе
10 ноя 2014
:
BABYMETAL исполнили новую песню
6 окт 2014
:
Басист NAPALM DEATH о BABYMETAL
16 сен 2014
:
Репортаж японского ТВ о концертах BABYMETAL в США
22 авг 2014
:
MARTY FRIEDMAN: «BABYMETAL звучат как смесь MESHUGGAH с японской поп-музыкой»
15 авг 2014
:
Вокалист CARCASS защищает BABYMETAL от критики
11 авг 2014
:
Видео с выступления BABYMETAL
1 авг 2014
:
История BABYMETAL
28 июл 2014
:
Видео с первого аншлагового выступления в США BABYMETAL
16 июл 2014
:
BABYMETAL не имели никакого представления о металле, когда начинали
8 июл 2014
:
Видео с выступления BABYMETAL
6 июл 2014
:
BABYMETAL придумали новый жанр: Kawaii Metal
3 июл 2014
:
BABYMETAL открыли тур
18 июн 2014
:
BABYMETAL поедут в тур с LADY GAGA
14 мар 2014
:
Репортаж о выступлении BABYMETAL
27 фев 2014
:
Новое видео BABYMETAL
5 фев 2014
:
Новый альбом BABYMETAL выйдет в феврале
29 ноя 2013
:
Профессиональное видео c выступления BABYMETAL
12 ноя 2013
:
Фрагмент нового DVD BABYMETAL
11 ноя 2013
:
Фрагмент нового DVD BABYMETAL
24 сен 2013
:
BABYMETAL выпустят DVD, Blu-Ray
4 сен 2013
:
Профессиональное видео c выступления BABYMETAL
5 июн 2013
:
Новое видео BABYMETAL
18 апр 2013
:
BABYMETAL выпустят сингл в июне
23 июн 2012
:
Новое видео BABYMETAL
4 мар 2012
:
Новый сингл BABYMETAL
28 окт 2011
:
Первое видео японских принцесс "Idol-metal" BABYMETAL
10 май 2019
Новая песня
BABYMETAL
"Elevator Girl", новая песня группы BABYMETAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на этот год.
BABYMETAL will perform at the Forum in Los Angeles, California on Friday, October 11.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).