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MARTY FRIEDMAN: « BABYMETAL подарили металлу пару десятилетий»



MARTY FRIEDMAN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему столь нетипично «радостная» лирика столь хорошо работает с японским поп-металлом:



«Металл прошёл длинную историю, когда тексты песен [были] почти взаимозаменяемыми; они должны быть мрачными, страшными, негативными и протестующими против всего. И это вроде как работает со звучанием агрессивной музыки, но мы это уже очень давно слышим. Почему бы не сработать с чем-то более простым, радостным и, возможно, более позитивным? Почему бы этому не сработать? И на самом деле это сработало. Так что благодаря этому, я полагаю, звучание металла получило ещё несколько десятилетий жизни. Такой подход и правда работает — всё просто».







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