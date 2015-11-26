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BABYMETAL отыграют десять концертов в Nippon Budokan



BABYMETAL дадут десять концертов в знаменитом токийском зале Nippon Budokan в рамках десятилетнего юбилея коллектива. Эти шоу станут завершающими в рамках эры "Metal Resistance" era, и пройдет 19 и 20 января, 16, 17, 19 и 20 февраля. Еще четыре даты будут объявлены позднее.



В 2014 году группа уже собирала этот зал ("Red Night" и "Black Night"), став самой молодой женской командой, выступавшей в этом легендарном месте.













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