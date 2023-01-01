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Babymetal

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Новая песня BABYMETAL



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"Metal Kingdom", новая песня группы BABYMETAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Other One", выход которого запланирован на 24 марта.

Трек-лист:

01. Metal Kingdom
02. Divine Attack - Shingeki -
03. Mirror Mirror
04. Maya
05. Time Wave
06. Believing
07. Metalizm
08. Monochrome
09. Light And Darkness
10. The Legend




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