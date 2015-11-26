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Babymetal

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12 авг 2019 : 		 Детали нового альбома BABYMETAL

1 июл 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

29 июн 2019 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в октябре

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10 май 2019 : 		 Новая песня BABYMETAL

23 апр 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае

3 апр 2019 : 		 BABYMETAL выпустят новый альбом

20 окт 2018 : 		 YUIMETAL ушла из BABYMETAL

29 сен 2018 : 		 BABYMETAL выпускают сингл
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|||| 31 май 2021

ROB HALFORD не прочь повторить с BABYMETAL



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ROB HALFORD в рамках недавней беседы сообщил, что не против вновь повторить с BABYMETAL:

«Было бы здорово исполнить "Gimme Chocolate!!!" или "Headbangeeeeerrrrrrrr!!!!!" Но ещё больше я бы с удовольствием исполнил песню на японском языке, потому что я никогда не делал ничего подобного. Было бы здорово спеть песню BABYMETAL, но не одну из их существующих песен, а что-то уникальное. Мы могли бы сделать одноразовое специальное выступление, это была бы настоящая мечта. Может быть, когда PRIEST поедут в Японию, мы сможем заехать в студию и сделать оригинальную песню. Назовем её "Fox God Metal God"»

ROB HALFORD





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Maestro vs


31 май 2021, 20:49		Сперва добейся, булочник! В 69 лет сожалеет он, сцуко. А вот Клаус Майне (аналогичная ситуация, дикая популярность группы именно в Японии) не засцал и спел на лайве "Kojo NoTsuki" ещё гребаных 32 года назад. Тот, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины!
/трололо, конечно, так-то очень котирую Роба/

kircore


31 май 2021, 20:57		Должен признаться, я прочитал его книгу "Исповедь". Столько гомосятины в мемуарах я ещё не видел.


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