31 май 2021



ROB HALFORD не прочь повторить с BABYMETAL



ROB HALFORD в рамках недавней беседы сообщил, что не против вновь повторить с BABYMETAL:



«Было бы здорово исполнить "Gimme Chocolate!!!" или "Headbangeeeeerrrrrrrr!!!!!" Но ещё больше я бы с удовольствием исполнил песню на японском языке, потому что я никогда не делал ничего подобного. Было бы здорово спеть песню BABYMETAL, но не одну из их существующих песен, а что-то уникальное. Мы могли бы сделать одноразовое специальное выступление, это была бы настоящая мечта. Может быть, когда PRIEST поедут в Японию, мы сможем заехать в студию и сделать оригинальную песню. Назовем её "Fox God Metal God"»







</div>





+2 -2



( 2 ) просмотров: 798

