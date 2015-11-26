Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем» 38
*Новое видео KK'S PRIEST 26
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 25
*CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь» 25
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
[= ||| все новости группы



*

Babymetal

*



30 июн 2021 : 		 Новый релиз BABYMETAL выйдет осенью

31 май 2021 : 		 ROB HALFORD не прочь повторить с BABYMETAL

29 апр 2021 : 		 NFT от BABYMETAL

16 апр 2021 : 		 Стрим от BABYMETAL

2 янв 2021 : 		 BABYMETAL отыграют десять концертов в Nippon Budokan

24 дек 2020 : 		 BABYMETAL отмечают десять лет

12 окт 2020 : 		 Новое видео BABYMETAL

22 сен 2020 : 		 BABYMETAL выпустили концертные альбомы

19 июн 2020 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет осенью

10 апр 2020 : 		 BABYMETAL онлайн!

20 мар 2020 : 		 Трейлер к новому DVD BABYMETAL

6 мар 2020 : 		 BABYMETAL отменили азиатский тур

16 дек 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

23 окт 2019 : 		 BABYMETAL стали самой успешной японской группой в чартах США и Великобритании

9 окт 2019 : 		 Почему BABYMETAL не заменили YUIMETAL

27 сен 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

17 авг 2019 : 		 Концертное видео BABYMETAL

12 авг 2019 : 		 Детали нового альбома BABYMETAL

1 июл 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

29 июн 2019 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в октябре

28 июн 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL

10 май 2019 : 		 Новая песня BABYMETAL

23 апр 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае

3 апр 2019 : 		 BABYMETAL выпустят новый альбом

20 окт 2018 : 		 YUIMETAL ушла из BABYMETAL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый релиз BABYMETAL выйдет осенью



*
zoom
*
* *
BABYMETAL отмечают десятилетие с момента старта творческой деятельности десятью эксклюзивными концертами в Nippon Budokan в Токио. Спустя семь лет после своего первого выступления в легендарном зале, когда BABYMETAL стала самой молодой женской группой, выступавшей в качестве хедлайнера за всю историю существования этого престижного заведения, BABYMETAL провели серию из десяти выступлений, используя уникальную планировку панорамного зала с центральной сценой, которая давала возможность зрителям наслаждаться выступлением вблизи с любого места.

Поскольку правительство Японии ввело чрезвычайное положение менее чем за две недели до первого выступления, персонал BABYMETAL, фанаты и все, кто были связан с концертами, приняли все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Группа выдала всем фанатам, пришедшим на концерт, «маски Спасителя» (маски для лица), которые нужно было надеть поверх маски, которая была на каждом фанате изначально. Благодаря всеобщим усилиям, к счастью, не было сообщений о каких-либо случаях заражения или других инцидентах, произошедших во время серии из 10 выступлений в Nippon Budokan.

Теперь BABYMETAL раскрывают подробности о потоковой трансляции на бис, организованной Danny Wimmer Presents. Режиссёрская версия "10 Babymetal Budokan" (которая транслировалась в прошлую субботу 26 июня) даёт поклонникам возможность насладиться иным взглядом на выступление с помощью новых нарезок и специального монтажа.

Показ состоится 24 июля в 12:00 по лос-анджелесскому времени, а видео будет доступно по запросу до 11:59 25 июля.

Кроме того, первого октября на Babymetal Records на двойном CD и в цифровом варианте, а также на виниле в ноябре состоится релиз концертника "10 Babymetal Budokan".

Трек-лист:

01. Babymetal Death - Shin Ver.

02. Ljime, Dame, Zettai

03. Gimme Chocolate!!

04. Doki Doki Morning

05. Gj!

06. No Rain, No Rainbow

07. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

08. Pa Pa Ya!! (feat. F.Hero)

09. Megitsune

10. Karate

11. Headbangeeeeerrrrr!!!!!

12. The One

13. Road Of Resistance

BABYMETAL To Release





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 170

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом