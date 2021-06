сегодня



Новый релиз BABYMETAL выйдет осенью



BABYMETAL отмечают десятилетие с момента старта творческой деятельности десятью эксклюзивными концертами в Nippon Budokan в Токио. Спустя семь лет после своего первого выступления в легендарном зале, когда BABYMETAL стала самой молодой женской группой, выступавшей в качестве хедлайнера за всю историю существования этого престижного заведения, BABYMETAL провели серию из десяти выступлений, используя уникальную планировку панорамного зала с центральной сценой, которая давала возможность зрителям наслаждаться выступлением вблизи с любого места.



Поскольку правительство Японии ввело чрезвычайное положение менее чем за две недели до первого выступления, персонал BABYMETAL, фанаты и все, кто были связан с концертами, приняли все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Группа выдала всем фанатам, пришедшим на концерт, «маски Спасителя» (маски для лица), которые нужно было надеть поверх маски, которая была на каждом фанате изначально. Благодаря всеобщим усилиям, к счастью, не было сообщений о каких-либо случаях заражения или других инцидентах, произошедших во время серии из 10 выступлений в Nippon Budokan.



Теперь BABYMETAL раскрывают подробности о потоковой трансляции на бис, организованной Danny Wimmer Presents. Режиссёрская версия "10 Babymetal Budokan" (которая транслировалась в прошлую субботу 26 июня) даёт поклонникам возможность насладиться иным взглядом на выступление с помощью новых нарезок и специального монтажа.



Показ состоится 24 июля в 12:00 по лос-анджелесскому времени, а видео будет доступно по запросу до 11:59 25 июля.



Кроме того, первого октября на Babymetal Records на двойном CD и в цифровом варианте, а также на виниле в ноябре состоится релиз концертника "10 Babymetal Budokan".



Трек-лист:



01. Babymetal Death - Shin Ver.



02. Ljime, Dame, Zettai



03. Gimme Chocolate!!



04. Doki Doki Morning



05. Gj!



06. No Rain, No Rainbow



07. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)



08. Pa Pa Ya!! (feat. F.Hero)



09. Megitsune



10. Karate



11. Headbangeeeeerrrrr!!!!!



12. The One



13. Road Of Resistance













