Новое видео BABYMETAL



"Light And Darkness", новое видео группы BABYMETAL, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Other One", выход которого запланирован на 24 марта.



Трек-лист:



01. Metal Kingdom

02. Divine Attack - Shingeki -

03. Mirror Mirror

04. Maya

05. Time Wave

06. Believing

07. Metalizm

08. Monochrome

09. Light And Darkness

10. The Legend







