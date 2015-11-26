Стрим от BABYMETAL

BABYMETAL отыграли десять концертов в Nippon Budokan в рамках десятилетия коллектива. Сет-лист на финальное мероприятие, "Doomsday - X", будет основан на сборнике "10 Babymetal Years", сцена будет находиться в центре зала, чтобы зрители с любого места имели потрясающий обзор. 26 июня коллектив планирует провести стрим с десяти этих концертов, получивший название "10 Babymetal Budokan". Более подробная информация доступна на сайте.
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