16 апр 2021



Стрим от BABYMETAL



BABYMETAL отыграли десять концертов в Nippon Budokan в рамках десятилетия коллектива. Сет-лист на финальное мероприятие, "Doomsday - X", будет основан на сборнике "10 Babymetal Years", сцена будет находиться в центре зала, чтобы зрители с любого места имели потрясающий обзор. 26 июня коллектив планирует провести стрим с десяти этих концертов, получивший название "10 Babymetal Budokan". Более подробная информация доступна на сайте.







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