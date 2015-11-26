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NFT от BABYMETAL



BABYMETAL объявили о выпуске лимитированной серии карточек NFT через WAX — они будут доступны в течении 72 часов с 11-00 EST шестого мая на babymetal.cards. Релиз выходит тиражом в тысячу копий с десятью карточками, каждая отражающая один из десяти эпизодов "Metal Resistance", развитие которых сделано в сборнике "10 Babymetal Years". Каждый набор карточек стоит 100 долларов и будет снабжен лимитированным цветным винилом "10 Babymetal Years", доступным только в этом предложении.







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