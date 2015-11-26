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Babymetal

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12 окт 2020 : 		 Новое видео BABYMETAL

22 сен 2020 : 		 BABYMETAL выпустили концертные альбомы

19 июн 2020 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет осенью

10 апр 2020 : 		 BABYMETAL онлайн!

20 мар 2020 : 		 Трейлер к новому DVD BABYMETAL

6 мар 2020 : 		 BABYMETAL отменили азиатский тур

16 дек 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

23 окт 2019 : 		 BABYMETAL стали самой успешной японской группой в чартах США и Великобритании

9 окт 2019 : 		 Почему BABYMETAL не заменили YUIMETAL

27 сен 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

17 авг 2019 : 		 Концертное видео BABYMETAL

12 авг 2019 : 		 Детали нового альбома BABYMETAL

1 июл 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

29 июн 2019 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в октябре

28 июн 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL

10 май 2019 : 		 Новая песня BABYMETAL

23 апр 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае

3 апр 2019 : 		 BABYMETAL выпустят новый альбом

20 окт 2018 : 		 YUIMETAL ушла из BABYMETAL

29 сен 2018 : 		 BABYMETAL выпускают сингл

24 авг 2018 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет летом

11 май 2018 : 		 YUIMETAL остается в составе BABYMETAL

8 май 2018 : 		 Новое видео BABYMETAL

1 май 2018 : 		 BABYMETAL основали BABYMETAL RECORDS

4 апр 2018 : 		 Тизер от BABYMETAL
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Новое видео BABYMETAL



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"BxMxC", новое видео группы BABYMETAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Metal Galaxy", выпущенного в октябре на earMUSIC/Edel.

BABYMETAL Releases Music Video For





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