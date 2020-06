сегодня



Концертный релиз BABYMETAL выйдет осенью



BABYMETAL девятого сентября на Blu-ray, DVD и CD выпустит новый концертный релиз, "Legend - Metal Galaxy", в который войдут записи двух выступлений в Chiba's Makuhari Messe International Exhibition Center в Японии 25 и 26 января. Всего в релиз войдет 24 трека, разделенных на два выступления: "World Of Light" и "World Of Darkness".



Помимо обычной версии, будет и лимитированный варианте "The One", включающий дополнительный 64-страничный буклет с интервью с BABYMETAL.











