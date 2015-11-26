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Babymetal

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19 июн 2020 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет осенью

10 апр 2020 : 		 BABYMETAL онлайн!

20 мар 2020 : 		 Трейлер к новому DVD BABYMETAL

6 мар 2020 : 		 BABYMETAL отменили азиатский тур

16 дек 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

23 окт 2019 : 		 BABYMETAL стали самой успешной японской группой в чартах США и Великобритании

9 окт 2019 : 		 Почему BABYMETAL не заменили YUIMETAL

27 сен 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

17 авг 2019 : 		 Концертное видео BABYMETAL

12 авг 2019 : 		 Детали нового альбома BABYMETAL

1 июл 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

29 июн 2019 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в октябре

28 июн 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL

10 май 2019 : 		 Новая песня BABYMETAL

23 апр 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае

3 апр 2019 : 		 BABYMETAL выпустят новый альбом

20 окт 2018 : 		 YUIMETAL ушла из BABYMETAL

29 сен 2018 : 		 BABYMETAL выпускают сингл

24 авг 2018 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет летом

11 май 2018 : 		 YUIMETAL остается в составе BABYMETAL

8 май 2018 : 		 Новое видео BABYMETAL

1 май 2018 : 		 BABYMETAL основали BABYMETAL RECORDS

4 апр 2018 : 		 Тизер от BABYMETAL

12 янв 2018 : 		 Умер гитарист BABYMETAL

5 дек 2017 : 		 BABYMETAL выступили без одной участницы
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Концертный релиз BABYMETAL выйдет осенью



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BABYMETAL девятого сентября на Blu-ray, DVD и CD выпустит новый концертный релиз, "Legend - Metal Galaxy", в который войдут записи двух выступлений в Chiba's Makuhari Messe International Exhibition Center в Японии 25 и 26 января. Всего в релиз войдет 24 трека, разделенных на два выступления: "World Of Light" и "World Of Darkness".

Помимо обычной версии, будет и лимитированный варианте "The One", включающий дополнительный 64-страничный буклет с интервью с BABYMETAL.

BABYMETAL To Release 'Legend - Metal Galaxy' In September




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