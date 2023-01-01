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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 105
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 18
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 16
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Babymetal

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20 фев 2023 : 		 Вокалистка BABYMETAL боялась публики

3 фев 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

22 янв 2023 : 		 Новая песня BABYMETAL

18 ноя 2022 : 		 Новая песня BABYMETAL

8 ноя 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 окт 2022 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 окт 2022 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет весной

1 июл 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

1 апр 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

26 дек 2021 : 		 Концертные клипы BABYMETAL

26 окт 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «BABYMETAL подарили металлу пару десятилетий»

17 окт 2021 : 		 Новое видео BABYMETAL

31 авг 2021 : 		 Новые NFT от BABYMETAL

30 июн 2021 : 		 Новый релиз BABYMETAL выйдет осенью

31 май 2021 : 		 ROB HALFORD не прочь повторить с BABYMETAL

29 апр 2021 : 		 NFT от BABYMETAL

16 апр 2021 : 		 Стрим от BABYMETAL

2 янв 2021 : 		 BABYMETAL отыграют десять концертов в Nippon Budokan

24 дек 2020 : 		 BABYMETAL отмечают десять лет

12 окт 2020 : 		 Новое видео BABYMETAL

22 сен 2020 : 		 BABYMETAL выпустили концертные альбомы

19 июн 2020 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет осенью

10 апр 2020 : 		 BABYMETAL онлайн!

20 мар 2020 : 		 Трейлер к новому DVD BABYMETAL

6 мар 2020 : 		 BABYMETAL отменили азиатский тур

16 дек 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL
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Вокалистка BABYMETAL боялась публики



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В новом интервью Kerrang!, Moametal призналась, что после ухода из группы Yuimetal испытывала сомнения в правильности выбранного дальнейшего пути:

«Когда мы решили, что нас будет только двое, я помню, как боялась зрителей и того, как они смотрели на нас. Бывали моменты, когда я чувствовала сомнение в их глазах, и я уже сама начала сомневаться, не было ли принятое нами решение ошибкой. Но обсудив это с Su-Metal, мы оба пришли к выводу, что это не так, и мы не должны прятаться. Мы решили: "Приложим все силы и будем двигаться вперед". Было бы ложью, если бы я в тот момент не чувствовала беспокойства, но знание того, что Su-Metal была со мной, придавало мне уверенности, и не только я испытывала опасения. Мы с Su-Metal всегда были рядом друг с другом, и мы обе знаем, что именно благодаря этому мы смогли так далеко зайти».



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