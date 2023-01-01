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Вокалистка BABYMETAL боялась публики



В новом интервью Kerrang!, Moametal призналась, что после ухода из группы Yuimetal испытывала сомнения в правильности выбранного дальнейшего пути:



«Когда мы решили, что нас будет только двое, я помню, как боялась зрителей и того, как они смотрели на нас. Бывали моменты, когда я чувствовала сомнение в их глазах, и я уже сама начала сомневаться, не было ли принятое нами решение ошибкой. Но обсудив это с Su-Metal, мы оба пришли к выводу, что это не так, и мы не должны прятаться. Мы решили: "Приложим все силы и будем двигаться вперед". Было бы ложью, если бы я в тот момент не чувствовала беспокойства, но знание того, что Su-Metal была со мной, придавало мне уверенности, и не только я испытывала опасения. Мы с Su-Metal всегда были рядом друг с другом, и мы обе знаем, что именно благодаря этому мы смогли так далеко зайти».





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