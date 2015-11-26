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BABYMETAL выпустят новый альбом



BABYMETAL планируют в этом году выпустить новый альбом, который откроет новую главу в истории коллектива. У группы запланированы выступления на Yokohama Arena (28—29 июня, вместимость 17 000 человек) и Portmesse Nagoya (6—7 июля).















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