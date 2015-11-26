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*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 24
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Babymetal

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3 апр 2019 : 		 BABYMETAL выпустят новый альбом

20 окт 2018 : 		 YUIMETAL ушла из BABYMETAL

29 сен 2018 : 		 BABYMETAL выпускают сингл

24 авг 2018 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет летом

11 май 2018 : 		 YUIMETAL остается в составе BABYMETAL

8 май 2018 : 		 Новое видео BABYMETAL

1 май 2018 : 		 BABYMETAL основали BABYMETAL RECORDS

4 апр 2018 : 		 Тизер от BABYMETAL

12 янв 2018 : 		 Умер гитарист BABYMETAL

5 дек 2017 : 		 BABYMETAL выступили без одной участницы

11 авг 2017 : 		 Гитарист KORN присоединился на сцене к BABYMETAL

14 апр 2017 : 		 BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль

16 мар 2017 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет весной

19 дек 2016 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS присоединился к BABYMETAL для исполнения JUDAS PRIEST

1 дек 2016 : 		 BABYMETAL выступят на разогреве у GUNS N' ROSES

11 ноя 2016 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет зимой

29 июл 2016 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

19 июл 2016 : 		 ROB HALFORD присоединился на сцене к BABYMETAL

29 май 2016 : 		 ROB HALFORD споёт с BABYMETAL

6 апр 2016 : 		 BABYMETAL выступили на телевидении

27 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

18 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

26 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома BABYMETAL

20 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BABYMETAL

18 янв 2016 : 		 BABYMETAL о новом альбоме

13 дек 2015 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в апреле
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BABYMETAL выпустят новый альбом



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BABYMETAL планируют в этом году выпустить новый альбом, который откроет новую главу в истории коллектива. У группы запланированы выступления на Yokohama Arena (28—29 июня, вместимость 17 000 человек) и Portmesse Nagoya (6—7 июля).



BABYMETAL To Release New Album This Year




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