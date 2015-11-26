31 авг 2021



Новые NFT от BABYMETAL



BABYMETAL объявили о выпуске новой коллекции NFT-карточек: 24 200 из них будут из разряда обычных и выполненных в десяти вариантах, ещё 2750 карточек выпускаются как раритетные и выполнены в восьми вариантах дизайна, а оставшаяся часть — 550 карточек — считаются как суперредкие. Детали и варианты комплектов доступны на babymetal.cards.







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