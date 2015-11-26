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Babymetal

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31 авг 2021 : 		 Новые NFT от BABYMETAL

30 июн 2021 : 		 Новый релиз BABYMETAL выйдет осенью

31 май 2021 : 		 ROB HALFORD не прочь повторить с BABYMETAL

29 апр 2021 : 		 NFT от BABYMETAL

16 апр 2021 : 		 Стрим от BABYMETAL

2 янв 2021 : 		 BABYMETAL отыграют десять концертов в Nippon Budokan

24 дек 2020 : 		 BABYMETAL отмечают десять лет

12 окт 2020 : 		 Новое видео BABYMETAL

22 сен 2020 : 		 BABYMETAL выпустили концертные альбомы

19 июн 2020 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет осенью

10 апр 2020 : 		 BABYMETAL онлайн!

20 мар 2020 : 		 Трейлер к новому DVD BABYMETAL

6 мар 2020 : 		 BABYMETAL отменили азиатский тур

16 дек 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

23 окт 2019 : 		 BABYMETAL стали самой успешной японской группой в чартах США и Великобритании

9 окт 2019 : 		 Почему BABYMETAL не заменили YUIMETAL

27 сен 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

17 авг 2019 : 		 Концертное видео BABYMETAL

12 авг 2019 : 		 Детали нового альбома BABYMETAL

1 июл 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

29 июн 2019 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в октябре

28 июн 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL

10 май 2019 : 		 Новая песня BABYMETAL

23 апр 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае

3 апр 2019 : 		 BABYMETAL выпустят новый альбом
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|||| 31 авг 2021

Новые NFT от BABYMETAL



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BABYMETAL объявили о выпуске новой коллекции NFT-карточек: 24 200 из них будут из разряда обычных и выполненных в десяти вариантах, ещё 2750 карточек выпускаются как раритетные и выполнены в восьми вариантах дизайна, а оставшаяся часть — 550 карточек — считаются как суперредкие. Детали и варианты комплектов доступны на babymetal.cards.

BABYMETAL Announces New Sets Of Limited NFT Trading Cards



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