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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 35
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Babymetal

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8 ноя 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 окт 2022 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 окт 2022 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет весной

1 июл 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

1 апр 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

26 дек 2021 : 		 Концертные клипы BABYMETAL

26 окт 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «BABYMETAL подарили металлу пару десятилетий»

17 окт 2021 : 		 Новое видео BABYMETAL

31 авг 2021 : 		 Новые NFT от BABYMETAL

30 июн 2021 : 		 Новый релиз BABYMETAL выйдет осенью

31 май 2021 : 		 ROB HALFORD не прочь повторить с BABYMETAL

29 апр 2021 : 		 NFT от BABYMETAL

16 апр 2021 : 		 Стрим от BABYMETAL

2 янв 2021 : 		 BABYMETAL отыграют десять концертов в Nippon Budokan

24 дек 2020 : 		 BABYMETAL отмечают десять лет

12 окт 2020 : 		 Новое видео BABYMETAL

22 сен 2020 : 		 BABYMETAL выпустили концертные альбомы

19 июн 2020 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет осенью

10 апр 2020 : 		 BABYMETAL онлайн!

20 мар 2020 : 		 Трейлер к новому DVD BABYMETAL

6 мар 2020 : 		 BABYMETAL отменили азиатский тур

16 дек 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

23 окт 2019 : 		 BABYMETAL стали самой успешной японской группой в чартах США и Великобритании

9 окт 2019 : 		 Почему BABYMETAL не заменили YUIMETAL

27 сен 2019 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления BABYMETAL
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Концертное видео BABYMETAL



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DIVINE ATTACK 「神撃」новое концертное видео BABYMETAL, доступно для просмотра ниже.




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