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Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае



Японская поп-металл-группа BABYMETAL 10 мая представит свой новый сингл "Elevator Girl". Эта песня уже исполнялась вживую (см. видео ниже), она войдёт в следующий альбом, который должен выйти в течение этого года.























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