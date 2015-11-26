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Babymetal

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23 апр 2019 : 		 Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае

3 апр 2019 : 		 BABYMETAL выпустят новый альбом

20 окт 2018 : 		 YUIMETAL ушла из BABYMETAL

29 сен 2018 : 		 BABYMETAL выпускают сингл

24 авг 2018 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет летом

11 май 2018 : 		 YUIMETAL остается в составе BABYMETAL

8 май 2018 : 		 Новое видео BABYMETAL

1 май 2018 : 		 BABYMETAL основали BABYMETAL RECORDS

4 апр 2018 : 		 Тизер от BABYMETAL

12 янв 2018 : 		 Умер гитарист BABYMETAL

5 дек 2017 : 		 BABYMETAL выступили без одной участницы

11 авг 2017 : 		 Гитарист KORN присоединился на сцене к BABYMETAL

14 апр 2017 : 		 BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль

16 мар 2017 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет весной

19 дек 2016 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS присоединился к BABYMETAL для исполнения JUDAS PRIEST

1 дек 2016 : 		 BABYMETAL выступят на разогреве у GUNS N' ROSES

11 ноя 2016 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет зимой

29 июл 2016 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

19 июл 2016 : 		 ROB HALFORD присоединился на сцене к BABYMETAL

29 май 2016 : 		 ROB HALFORD споёт с BABYMETAL

6 апр 2016 : 		 BABYMETAL выступили на телевидении

27 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

18 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

26 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома BABYMETAL

20 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BABYMETAL

18 янв 2016 : 		 BABYMETAL о новом альбоме
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Новый сингл BABYMETAL выйдет в мае



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Японская поп-металл-группа BABYMETAL 10 мая представит свой новый сингл "Elevator Girl". Эта песня уже исполнялась вживую (см. видео ниже), она войдёт в следующий альбом, который должен выйти в течение этого года.



BABYMETAL To Release








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