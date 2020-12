сегодня



BABYMETAL отмечают десять лет выпуском компиляции "10 Babymetal Years". Десять песен будут включены в десять различных изданий, включая обычный винил и обычный CD, а также First Press Limited Edition A, содержащее Blu-ray со всеми 16 клипами; First Press Limited Edition B, доступное в издании размером с винил (внутри CD) и содержащее десять новых фотографий Su-metal и Moametal; First Press Limited Edition C, содержащее Blu-ray с десятью легендарными фильмами, десятью песнями, отобранными поклонниками, и 10 Legend Songs Tournament. Участники фэн-клуба BABYMETAL The One, смогут купить The One Edition A, содержащий боевой сет karuta и The One Edition B, с набором "Chronicle Set", включающий видео с участниками группы. Также будут доступны варианты Su-metal Edition, Moametal Edition и Kobametal Edition, содержащие уникальные Prophet Cards, доступные также в других версиях со специальными кодами. Эти три версии от каждой участницы содержат десять песен, которые отобраны лично музыкантами. Плюс к этому будет доступно X Edition, которое появится позднее и будет содержать таинственную "Only The Fox God Knows", что должно стать финальной частью пазла "10 Babymetal Years".













