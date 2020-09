сегодня



BABYMETAL выпустили концертные альбомы



BABYMETAL выпустили сразу два концертных релиза: "Legend - Metal Galaxy [Day 1]" и "Legend - Metal Galaxy [Day 2]", записанных на двух выступлениях в рамках тура "Metal Galaxy", "Extra Show Legend - Metal Galaxy" в январе 2020 года.



Трек-листы "Legend - Metal Galaxy [Day 1]":



01. Future Metal



02. Da Da Dance



03. Elevator Girl



04. Shanti Shanti Shanti



05. Oh! Majinai



06. Yava!



07. Brand New Day



08. Gimme Chocolate!!



09. Megitsune



10. Night Night Burn!



11. The One



12. Road Of Resistance



Трек-лист "Legend - Metal Galaxy [Day 2]":



01. In The Name Of



02. Distortion



03. Pa Pa Ya!!



04. Karate



05. Kagerou



06. Bxmxc



07. Syncopation



08. Headbangeeeeerrrrr!!!!!



09. Starlight



10. Shine



11. Arkadia



12. Ijime, Dame, Zettai



















