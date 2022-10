сегодня



Новый альбом BABYMETAL выйдет весной



BABYMETAL выпустят новую концептуальную работу, получившую название "The Other One", 24 марта. Перед выпуском пластинки будут реализованы пять синглов: в октябре, ноябре, январе, феврале и марте.







