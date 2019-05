10 май 2019



Новый трек TOM MORELLO



TOM MORELLO опубликовал новое прочтение композиции "Every Step That I Take", в записи которого принимал участие PORTUGAL. THE MAN и рэпер Vic Mensa. В оригинале этот трек был выпущен на альбоме 2018 года "The Atlas Underground".















