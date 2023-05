сегодня



TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a



TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a с 75-летием на концерте в Jail Guitar Doors, исполнив песню "The Ghost of Tom Joad", а также присоединился к юбиляру во время исполнения хита 1969 года "Kick Out The Jams".







+0 -0



просмотров: 98