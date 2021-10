22 окт 2021



Новое видео TOM MORELLO



"Hold The Line", новое видео TOM MORELLO feat. grandson, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Atlas Underground Fire", релиз которого состоялся 15 октября на Mom + Pop Music.



Трек-лист:



01. Harlem Hellfighter



02. Highway To Hell (featuring Bruce Springsteen and Eddie Vedder)



03. Let's Get The Party Started (featuring BRING ME THE HORIZON)



04. Driving To Texas (featuring Phantogram)



05. The War Inside (featuring Chris Stapleton)



06. Hold The Line (featuring grandson)



07. Naraka (featuring Mike Posner)



08. The Achilles List (featuring Damian Marley)



09. Night Witch (featuring phem)



10. Charmed I'm Sure (featuring Protohype)



11. Save Our Souls (featuring Dennis Lyxzén of REFUSED)



12. On The Shore Of Eternity (featuring Sama’ Abdulhadi)







