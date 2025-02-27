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TOM MORELLO: «Рад, что управляю последним шоу OZZY»



TOM MORELLO в интервью WBEZ поговорил об участии в "самом важном хэви-металл шоу в истории":



«Тяжёлый металл — это та музыка, которая заставила меня полюбить музыку, а BLACK SABBATH — это группа, которая изобрела тяжёлый металл. Поэтому когда Оззи и Шэрон Осборн попросили меня стать музыкальным директором последнего шоу BLACK SABBATH — последнего шоу Ozzy Osbourne на футбольном стадионе, который находится в полуквартале от места, где выросли Ozzy Osbourne и Geezer Butler, басист BLACK SABBATH, — я был польщён.



Сейчас у нас около 14 групп. В том числе METALLICA, GUNS N' ROSES. Это все известные группы в истории тяжёлого металла. Шоу продлится около 10 часов, но это будет чествование жанра, который любят люди по всему миру. Именно эта музыка заставила меня по-настоящему полюбить музыку в целом. Сейчас я интересуюсь многими видами музыки, но если бы не металл, я бы никогда не заинтересовался ни одним видом музыки».



На вопрос, собирается ли он выйти на сцену, Tom ответил:



«Конечно, я буду там. Может быть, я открою секрет, но мы с Adam Jones'ом, гитаристом TOOL, вместе учились в средней школе Либертивилля и играли в одной группе. Billy Corgan, вокалист SMASHING PUMPKINS, вырос в нескольких пригородах отсюда. Мы втроём впервые будем играть вместе на этом концерте. Так что связь будет установлена обязательно».







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