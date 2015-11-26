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TOM MORELLO : «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»



TOM MORELLO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, каково, на его взгляд, состояние мира на текущий момент:



«То, что даёт мне надежду — а впереди ещё много испытаний — перед лицом экологических вызовов, политических вызовов и расистских вызовов — но единственное послание, которое я буду повторять снова и снова, которое было темой всех моих групп и всех моих интервью, это то, что мир не изменится сам собой; всё зависит от вас. И что история — это не просто то, что происходит; история — это то, что вы творите. И всякий раз, когда мир менялся к лучшему — прогрессивными способами, радикальными способами — именно люди, не отличающиеся от тех, кто слышит это сейчас, были теми, кто менял его. Вы можете думать, что ваша жизнь — это только Instagram, видеоигры или работа... Вы — тот, кто меняет её. Она никогда не была другой. Это люди, у которых было не больше силы, смелости, денег, влияния, творчества, чем у любого, кто сейчас это слышит. Речь идёт о том, чтобы встать на своё место в своё время и безоговорочно стремиться к тому миру, который вы в действительности хотите».







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