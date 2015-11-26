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Tom Morello

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29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе

2 мар 2021 : 		 TOM MORELLO станет продюсером фильма

5 ноя 2020 : 		 Новый ЕР TOM MORELLO доступен для прослушивания

1 ноя 2020 : 		 Новое видео TOM'а MORELLO с участием SLASH'а

21 авг 2019 : 		 TOM MORELLO выпустит книгу

10 май 2019 : 		 Новый трек TOM MORELLO

30 янв 2019 : 		 TOM MORELLO выпустил новый клип

6 окт 2018 : 		 Видео с текстом TOM MORELLO

26 сен 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от TOM MORELLO

6 авг 2018 : 		 Новое видео TOM MORELLO
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TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»



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TOM MORELLO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, каково, на его взгляд, состояние мира на текущий момент:

«То, что даёт мне надежду — а впереди ещё много испытаний — перед лицом экологических вызовов, политических вызовов и расистских вызовов — но единственное послание, которое я буду повторять снова и снова, которое было темой всех моих групп и всех моих интервью, это то, что мир не изменится сам собой; всё зависит от вас. И что история — это не просто то, что происходит; история — это то, что вы творите. И всякий раз, когда мир менялся к лучшему — прогрессивными способами, радикальными способами — именно люди, не отличающиеся от тех, кто слышит это сейчас, были теми, кто менял его. Вы можете думать, что ваша жизнь — это только Instagram, видеоигры или работа... Вы — тот, кто меняет её. Она никогда не была другой. Это люди, у которых было не больше силы, смелости, денег, влияния, творчества, чем у любого, кто сейчас это слышит. Речь идёт о том, чтобы встать на своё место в своё время и безоговорочно стремиться к тому миру, который вы в действительности хотите».

TOM MORELLO:





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