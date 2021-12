сегодня



Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO



"I Have Seen The Way", новая композиция TOM MORELLO, доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека принимали участие гитаристы METALLICA Kirk Hammett и RUSH Alex Lifeson.







+0 -0



просмотров: 101