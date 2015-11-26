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TOM MORELLO — о событиях шестого января



TOM MORELLO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о событиях шестого января:



«Мы подошли на расстояние дыхания ребёнка к фашистскому перевороту в этой стране. Интересно, что одной из моих грёз всегда был штурм Капитолия, но не с группой ультраправых белых террористов, понимаете? Самое отвратительное в этом то, как они кооптировали идею противостояния Человеку, по крайней мере, в США. Не может быть никаких нюансов мышления, таких как: "Да, Большая Фарма ужасна, но получить вакцину, чтобы спасти свою бабушку, это хорошо". Это притуплённая версия сопротивления. Но я вырос в штате Трампа [в пригороде Иллинойса], я знаю людей оттуда. Они порядочные люди. Они не виноваты в том, что олигархия десятилетиями их наимевала. Что же нам теперь делать, чтобы найти способ реально противостоять тому, что разрушает планету, из-за чего жизнь рабочих людей становится хуже, чем была у их родителей? Бедность и голод убивают больше людей, чем что-либо другое на планете, и это проблемы, созданные человеком. Это те вещи, в которых мы должны разобраться, вместо того чтобы отвлекаться на эту карнавальную чепуху».







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