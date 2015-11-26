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Tom Morello

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18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе

2 мар 2021 : 		 TOM MORELLO станет продюсером фильма

5 ноя 2020 : 		 Новый ЕР TOM MORELLO доступен для прослушивания

1 ноя 2020 : 		 Новое видео TOM'а MORELLO с участием SLASH'а

21 авг 2019 : 		 TOM MORELLO выпустит книгу

10 май 2019 : 		 Новый трек TOM MORELLO

30 янв 2019 : 		 TOM MORELLO выпустил новый клип

6 окт 2018 : 		 Видео с текстом TOM MORELLO

26 сен 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от TOM MORELLO

6 авг 2018 : 		 Новое видео TOM MORELLO
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TOM MORELLO — о событиях шестого января



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TOM MORELLO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о событиях шестого января:

«Мы подошли на расстояние дыхания ребёнка к фашистскому перевороту в этой стране. Интересно, что одной из моих грёз всегда был штурм Капитолия, но не с группой ультраправых белых террористов, понимаете? Самое отвратительное в этом то, как они кооптировали идею противостояния Человеку, по крайней мере, в США. Не может быть никаких нюансов мышления, таких как: "Да, Большая Фарма ужасна, но получить вакцину, чтобы спасти свою бабушку, это хорошо". Это притуплённая версия сопротивления. Но я вырос в штате Трампа [в пригороде Иллинойса], я знаю людей оттуда. Они порядочные люди. Они не виноваты в том, что олигархия десятилетиями их наимевала. Что же нам теперь делать, чтобы найти способ реально противостоять тому, что разрушает планету, из-за чего жизнь рабочих людей становится хуже, чем была у их родителей? Бедность и голод убивают больше людей, чем что-либо другое на планете, и это проблемы, созданные человеком. Это те вещи, в которых мы должны разобраться, вместо того чтобы отвлекаться на эту карнавальную чепуху».

TOM MORELLO On January 6 Attack On U.S. Capitol:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Владимир В


18 окт 2021, 15:20		Эка Морелло припечатал Джо Шаффера сотоварищи! И, что самое интересное, он абсолютно прав.


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