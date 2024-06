сегодня



TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»



TOM MORELLO в недавнем интервью обсудил новый сингл "Soldier In The Army Of Love":



«Гитарное соло в песне ["Soldier In The Army Of Love"]"... Хотел бы я сказать, что это был я. Во время изоляции, когда все остальные пекли хлеб, [мой сын Роман] вкалывал по восемь часов в день. Так что теперь мне досталась роль ритм-гитариста в семье. Но нет, однажды я проходил мимо его спальни, и он играл эти потрясающие тяжелые риффы Drop D. Я такой: "Что это?". А он: "Я только что придумал их. Пап, как ты думаешь, эти риффы сочетаются? Я: "Да, я думаю, эти риффы подходят друг другу". И вот мы сделали эту песню, "Soldier In The Army Of Love", он написал риффы. Я спродюсировал ее и вроде как сыграл на ней. Но гитарное соло тоже принадлежит ему. И вот, когда не за горами День отца, я очень, очень горжусь тем, что делаю, возможно, самую тяжелую песню, которую я выпустил за последнее время, [и это] с моим 13-летним ребенком!»







