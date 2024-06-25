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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 46
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
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Tom Morello

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25 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»

23 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»

14 июн 2024 : 		 TOM MORELLO готовит сольный альбом

22 янв 2024 : 		 JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame

20 июн 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO

5 июн 2023 : 		 GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO

23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе

2 мар 2021 : 		 TOM MORELLO станет продюсером фильма

5 ноя 2020 : 		 Новый ЕР TOM MORELLO доступен для прослушивания

1 ноя 2020 : 		 Новое видео TOM'а MORELLO с участием SLASH'а

21 авг 2019 : 		 TOM MORELLO выпустит книгу

10 май 2019 : 		 Новый трек TOM MORELLO

30 янв 2019 : 		 TOM MORELLO выпустил новый клип

6 окт 2018 : 		 Видео с текстом TOM MORELLO

26 сен 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от TOM MORELLO
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TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»



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TOM MORELLO в недавнем интервью обсудил новый сингл "Soldier In The Army Of Love":

«Гитарное соло в песне ["Soldier In The Army Of Love"]"... Хотел бы я сказать, что это был я. Во время изоляции, когда все остальные пекли хлеб, [мой сын Роман] вкалывал по восемь часов в день. Так что теперь мне досталась роль ритм-гитариста в семье. Но нет, однажды я проходил мимо его спальни, и он играл эти потрясающие тяжелые риффы Drop D. Я такой: "Что это?". А он: "Я только что придумал их. Пап, как ты думаешь, эти риффы сочетаются? Я: "Да, я думаю, эти риффы подходят друг другу". И вот мы сделали эту песню, "Soldier In The Army Of Love", он написал риффы. Я спродюсировал ее и вроде как сыграл на ней. Но гитарное соло тоже принадлежит ему. И вот, когда не за горами День отца, я очень, очень горжусь тем, что делаю, возможно, самую тяжелую песню, которую я выпустил за последнее время, [и это] с моим 13-летним ребенком!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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25 июн 2024
V
Vareg
какая унылая и беззубая пародия на ratm

просмотров: 59

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