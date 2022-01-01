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TOM MORELLO получит награду



TOM MORELLO получит Spirit Of John Brown Freedom Award 14 мая в John Brown Farm State Historic Site. Эту награду вручают женщинам и мужчинам, чья работа вызывает страсть и убеждённость аболициониста XIX века, она отмечает лидеров и новаторов в области гражданских прав и прав человека, чьё мужество, творчество и преданность делу являются образцом для подражания. Премия, учреждённая в 2016 году, вручается ежегодно в День Джона Брауна.







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