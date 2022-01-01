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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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Tom Morello

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12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе

2 мар 2021 : 		 TOM MORELLO станет продюсером фильма

5 ноя 2020 : 		 Новый ЕР TOM MORELLO доступен для прослушивания

1 ноя 2020 : 		 Новое видео TOM'а MORELLO с участием SLASH'а

21 авг 2019 : 		 TOM MORELLO выпустит книгу

10 май 2019 : 		 Новый трек TOM MORELLO

30 янв 2019 : 		 TOM MORELLO выпустил новый клип

6 окт 2018 : 		 Видео с текстом TOM MORELLO

26 сен 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от TOM MORELLO

6 авг 2018 : 		 Новое видео TOM MORELLO
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|||| сегодня

TOM MORELLO получит награду



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TOM MORELLO получит Spirit Of John Brown Freedom Award 14 мая в John Brown Farm State Historic Site. Эту награду вручают женщинам и мужчинам, чья работа вызывает страсть и убеждённость аболициониста XIX века, она отмечает лидеров и новаторов в области гражданских прав и прав человека, чьё мужество, творчество и преданность делу являются образцом для подражания. Премия, учреждённая в 2016 году, вручается ежегодно в День Джона Брауна.




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