TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»



TOM MORELLO в недавней беседе ответил на вопрос, почему все таки решил записать сольную пластинку:



«У меня есть 13-летний сын-вундеркинд Роман, с которым мы вместе написали эту песню. И его риффы тяжелее моих, а я в семье был низведен до статуса ритм-гитариста. Так что мы вместе написали эту песню, "Soldier In The Army Of Love", и она получилась такой зажигательной. Это был своего рода генезис всей этой идеи.



Я записал много альбомов — совместных, с хип-хопом, электроникой, акустических, и это первый сольный рок-альбом TOM MORELLO, и эта песня, "Soldier In The Army Of Love", отражает его суть».











