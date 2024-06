сегодня



TOM MORELLO готовит сольный альбом



Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE Tom Morello объявил о том что 28 июня состоится релиз первого сингла "Soldier In The Army Of Love", который будет включен в его первую полноценную сольную рок-пластинку, выходящую в этом году.











