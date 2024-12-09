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Tom Morello

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TOM MORELLO о важности защиты угнетенных



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TOM MORELLO в недавнем интервью рассказал о своей страсти к объединению музыки с глубоким чувством социальной справедливости:

«Я был активистом до того, как стал гитаристом. Я начал играть на гитаре только в 17 лет, а в 16 у меня уже были неприятности из-за моего студенческого движения.

Мое политическое образование началось не с книг. Оно началось с того, что я был единственным чернокожим ребенком в полностью белом городе, и с расовой несправедливости, которую я ощущал на игровой площадке с очень, очень раннего возраста. Кроме того, моя мама, Мэри Морелло, которой уже 101 год и которая является соведущей моего собственного радиошоу, придерживается очень разных политических взглядов... Я вырос в очень консервативном, однородном консервативном пригороде на севере Иллинойса, и политика в моем доме сильно отличалась от политики в обществе. Это очень помогло мне получить представление о ситуации. Моя мама жила во многих местах по всему миру, и, будучи матерью-одиночкой, учительницей в государственной школе, у нас были очень ограниченные средства, но от ее предков-угольщиков в Иллинойсе до африканской освободительной борьбы, которую она видела и в которой участвовала на африканском континенте, в моем доме был совсем другой набор правил и норм. И я всегда считал, что отстаивать интересы бедных, отстаивать интересы угнетенных — это тоже было заложено в моем католическом воспитании, там тоже были сильные элементы теологии освобождения - всегда отстаивать интересы тех, кто больше всего нуждается, всегда было частью моей ДНК, и я пытался применить это в своем призвании... Я не выбирал быть гитаристом; это выбрало меня. Так что я зациклился на этом. Я должен был найти способ вплести свои убеждения в свое призвание».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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9 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
все активисты на самом деле пассивисты латентные
Like!1
9 дек 2024
n
nkatsy
"Так что я зациклился на этом."
9 дек 2024
C
Crane76
Угнетённых надо угнетать
9 дек 2024
S
StormReaver
Звучит как "Когда мне было 3 года, белый цисгендерный спермобак насрал мне в кашу, и с тех пор я топлю за права небинарных черных лесбиянок и гендерфлюидных квиров-инвалидов с синдромом Дауна, ведь это часть моей ДНК"
9 дек 2024
s
sibterminator
Но гитарист то пиздатый. Надеюсь что хоть он не веган.
9 дек 2024
gravitgroove
Думаю, в плане активисткой деятельности у Де ла Рочи не на словах получается значительно лучше, чем у его бывшего приятеля и коллеги по ансамблю.

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