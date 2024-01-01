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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 58
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Tom Morello

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1 сен 2024 : 		 TOM MORELLO о своем "моменте веры"

2 июл 2024 : 		 TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»

28 июн 2024 : 		 TOM MORELLO представил сольную композицию

25 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»

23 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»

14 июн 2024 : 		 TOM MORELLO готовит сольный альбом

22 янв 2024 : 		 JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame

20 июн 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO

5 июн 2023 : 		 GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO

23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе

2 мар 2021 : 		 TOM MORELLO станет продюсером фильма

5 ноя 2020 : 		 Новый ЕР TOM MORELLO доступен для прослушивания

1 ноя 2020 : 		 Новое видео TOM'а MORELLO с участием SLASH'а

21 авг 2019 : 		 TOM MORELLO выпустит книгу

10 май 2019 : 		 Новый трек TOM MORELLO
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TOM MORELLO о своем "моменте веры"



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В рамках недавнего интервью у TOM'a MORELLO спросили, какой у него был "момент веры" — термин, символизирующий любую ситуацию, когда человек должен довериться вере в свою цель, несмотря на низкие шансы на успех:

«Я бы сказал, что мой «момент веры» был таким. Когда меня выгнали с моего лейбла, я играл в группе LOCK UP с Geffen Records. И я до этого никогда не был знаком ни с кем, у кого был бы контракт на запись. Таким образом, у меня был шанс, но ничего не выгорело. У меня осталась лишь пара сотен баксов на банковском счету. И я пытался. Я слушал, что говорили менеджеры, продюсеры и люди из звукозаписывающих компаний, чтобы попытаться стать успешным. Но ничего не вышло, и я завязал. У меня был единственный шанс, и я его упустил. И я помню, как сидел на диване в своей маленькой квартирке в Голливуде. И я подумал: «Если уж мне не быть знаменитостью, впредь я никогда не сыграю ни одной ноты музыки, в которую я не верю». И я придерживался этого мнения на протяжении следующего 21 альбома. Именно этот сдвиг северной звезды от стремления быть успешным к тому, чтобы быть аутентичным артистом, и создал музыку, которая в конечном итоге объединила людей».




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