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TOM MORELLO о своем "моменте веры"



В рамках недавнего интервью у TOM'a MORELLO спросили, какой у него был "момент веры" — термин, символизирующий любую ситуацию, когда человек должен довериться вере в свою цель, несмотря на низкие шансы на успех:



«Я бы сказал, что мой «момент веры» был таким. Когда меня выгнали с моего лейбла, я играл в группе LOCK UP с Geffen Records. И я до этого никогда не был знаком ни с кем, у кого был бы контракт на запись. Таким образом, у меня был шанс, но ничего не выгорело. У меня осталась лишь пара сотен баксов на банковском счету. И я пытался. Я слушал, что говорили менеджеры, продюсеры и люди из звукозаписывающих компаний, чтобы попытаться стать успешным. Но ничего не вышло, и я завязал. У меня был единственный шанс, и я его упустил. И я помню, как сидел на диване в своей маленькой квартирке в Голливуде. И я подумал: «Если уж мне не быть знаменитостью, впредь я никогда не сыграю ни одной ноты музыки, в которую я не верю». И я придерживался этого мнения на протяжении следующего 21 альбома. Именно этот сдвиг северной звезды от стремления быть успешным к тому, чтобы быть аутентичным артистом, и создал музыку, которая в конечном итоге объединила людей».







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