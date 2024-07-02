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TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»



TOM MORELLO в недавней беседе ответил на вопрос, почему он посвятил свою карьеру не только музыке, но и тому, чтобы изменить жизнь других людей к лучшему:



«На протяжении 21 пластинки через всю мою музыку проходит одно послание, которое заключается в том, что мир не изменится сам по себе. Это зависит от вас. И под вами я буквально подразумеваю вас - людей, которые занимаются своим делом и делают что-то для себя; вот как меняется мир. Иногда кажется, что это некая монолитная проблема, которую мы никогда не сможем преодолеть, и мир нельзя изменить, или что у руля стоят худшие люди, и часто так оно и есть. Но вы не свидетели истории, вы ее творцы. История — это не то, что произошло; это то, что вы создаете. Всякий раз, когда происходили прогрессивные, радикальные, даже революционные позитивные изменения к лучшему, они исходили от людей, которые ничем не отличались от тех, кто находится в этой комнате, или от тех, для кого вы сейчас пишете или для кого предназначены ваши видео. Как только вы осознаете, что в ваших руках руль истории и этой планеты, и если вы хотите сделать ее более мирной, более справедливой, более равноправной, более антирасистской, более экологически безопасной, то некого винить, если этого не произойдет, кроме вас, за то, что вы не выступили».







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