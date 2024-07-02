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*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
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Tom Morello

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2 июл 2024 : 		 TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»

28 июн 2024 : 		 TOM MORELLO представил сольную композицию

25 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»

23 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»

14 июн 2024 : 		 TOM MORELLO готовит сольный альбом

22 янв 2024 : 		 JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame

20 июн 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO

5 июн 2023 : 		 GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO

23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе

2 мар 2021 : 		 TOM MORELLO станет продюсером фильма

5 ноя 2020 : 		 Новый ЕР TOM MORELLO доступен для прослушивания

1 ноя 2020 : 		 Новое видео TOM'а MORELLO с участием SLASH'а

21 авг 2019 : 		 TOM MORELLO выпустит книгу

10 май 2019 : 		 Новый трек TOM MORELLO

30 янв 2019 : 		 TOM MORELLO выпустил новый клип
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TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»



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TOM MORELLO в недавней беседе ответил на вопрос, почему он посвятил свою карьеру не только музыке, но и тому, чтобы изменить жизнь других людей к лучшему:

«На протяжении 21 пластинки через всю мою музыку проходит одно послание, которое заключается в том, что мир не изменится сам по себе. Это зависит от вас. И под вами я буквально подразумеваю вас - людей, которые занимаются своим делом и делают что-то для себя; вот как меняется мир. Иногда кажется, что это некая монолитная проблема, которую мы никогда не сможем преодолеть, и мир нельзя изменить, или что у руля стоят худшие люди, и часто так оно и есть. Но вы не свидетели истории, вы ее творцы. История — это не то, что произошло; это то, что вы создаете. Всякий раз, когда происходили прогрессивные, радикальные, даже революционные позитивные изменения к лучшему, они исходили от людей, которые ничем не отличались от тех, кто находится в этой комнате, или от тех, для кого вы сейчас пишете или для кого предназначены ваши видео. Как только вы осознаете, что в ваших руках руль истории и этой планеты, и если вы хотите сделать ее более мирной, более справедливой, более равноправной, более антирасистской, более экологически безопасной, то некого винить, если этого не произойдет, кроме вас, за то, что вы не выступили».




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2 июл 2024
gravitgroove
Мне кажется, для Морелло красная идеология была чисто имиджа ради, никакой он не коммунист, максимум активист за права этно диаспр и, в частности, связанный с условной борьбой с рассовым апартеидом, но в целом он, в отличии от остальных в RATM, больше использовал это ради имиджа для собственной карьеры, как показывают последние 5-6 лет и творчество тех же Audioslave.
2 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, и не только Морелло, а все, кроме Де ла Роча, тот потомственный активист.

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