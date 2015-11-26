сегодня



TOM MORELLO станет продюсером фильма



TOM MORELLO станет музыкальным продюсером фильма "Metal Lords" от NETFLIX. Это комедия, которую придумал D. B. Weiss, продюсируемая Weiss'ом и Greg'ом Shapiro. Исполнительным продюсером также выступает David Benioff. Weiss и Benioff известны как одни из создателей «Игры престолов», режиссёром будет Peter Sollett ("Nick And Norah's Infinite Playlist").







+0 -0



просмотров: 229

