TOM MORELLO станет продюсером фильма

TOM MORELLO станет музыкальным продюсером фильма "Metal Lords" от NETFLIX. Это комедия, которую придумал D. B. Weiss, продюсируемая Weiss'ом и Greg'ом Shapiro. Исполнительным продюсером также выступает David Benioff. Weiss и Benioff известны как одни из создателей «Игры престолов», режиссёром будет Peter Sollett ("Nick And Norah's Infinite Playlist").
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