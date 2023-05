23 май 2023



TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»



TOM MORELLO в интервью A Rádio Rock прокомментировал введение RAGE AGAINST THE MACHINE в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Это здорово. Нас номинировали пять раз, и я был рад, что мы наконец-то попали в него с пятого раза.



Мне очень нравится идея, что есть такое место, как Зал славы рок-н-ролла, который уделяет внимание достижениям артистов в разных жанрах.



Я считаю, что за последние несколько лет Зал славы рок-н-ролла стал более демократичным. Хард-рок-артисты, которые обычно были маргиналами, — от RUSH до KISS, от JUDAS PRIEST до даже Стиви Рэя Вона, которому было трудно попасть туда, — теперь там приветствуются. Так что я полагаю, что это хороший вариант для RAGE AGAINST THE MACHINE — присоединиться к некоторым из моих любимых групп: BLACK SABBATH, AC/DC, PUBLIC ENEMY, THE CLASH. Это очень хорошая компания!»











