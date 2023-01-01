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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 21
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Tom Morello

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23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе

2 мар 2021 : 		 TOM MORELLO станет продюсером фильма

5 ноя 2020 : 		 Новый ЕР TOM MORELLO доступен для прослушивания

1 ноя 2020 : 		 Новое видео TOM'а MORELLO с участием SLASH'а

21 авг 2019 : 		 TOM MORELLO выпустит книгу

10 май 2019 : 		 Новый трек TOM MORELLO

30 янв 2019 : 		 TOM MORELLO выпустил новый клип

6 окт 2018 : 		 Видео с текстом TOM MORELLO

26 сен 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от TOM MORELLO

6 авг 2018 : 		 Новое видео TOM MORELLO
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|||| 23 май 2023

TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»



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TOM MORELLO в интервью A Rádio Rock прокомментировал введение RAGE AGAINST THE MACHINE в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Это здорово. Нас номинировали пять раз, и я был рад, что мы наконец-то попали в него с пятого раза.

Мне очень нравится идея, что есть такое место, как Зал славы рок-н-ролла, который уделяет внимание достижениям артистов в разных жанрах.

Я считаю, что за последние несколько лет Зал славы рок-н-ролла стал более демократичным. Хард-рок-артисты, которые обычно были маргиналами, — от RUSH до KISS, от JUDAS PRIEST до даже Стиви Рэя Вона, которому было трудно попасть туда, — теперь там приветствуются. Так что я полагаю, что это хороший вариант для RAGE AGAINST THE MACHINE — присоединиться к некоторым из моих любимых групп: BLACK SABBATH, AC/DC, PUBLIC ENEMY, THE CLASH. Это очень хорошая компания!»






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