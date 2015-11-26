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Tom Morello

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TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS



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"Radium Girls", новое видео TOM MORELLO feat THE BLOODY BEETROOTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Catastrophists", выходящего 18 июня. Продюсером композиции выступали Morello, The Bloody Beetroots и Carl Restivo.

Трек-лист "The Catastrophists" EP:

01. The Devil's Infantry

02. Radium Girls (feat. PUSSY RIOT, Aimee Interrupter, Mish Way and THE LAST INTERNATIONALE)

03. Lightning Over Mexico (feat. Ana Tijoux)

04. Keep Going

05. Weather Strike (The Bloody Beetroots Remix) (feat. PUSSY RIOT)

06. Field Of Tigers

07. Mary Celeste

TOM MORELLO And THE BLOODY BEETROOTS Announce





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