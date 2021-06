сегодня



TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS



"Radium Girls", новое видео TOM MORELLO feat THE BLOODY BEETROOTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Catastrophists", выходящего 18 июня. Продюсером композиции выступали Morello, The Bloody Beetroots и Carl Restivo.



Трек-лист "The Catastrophists" EP:



01. The Devil's Infantry



02. Radium Girls (feat. PUSSY RIOT, Aimee Interrupter, Mish Way and THE LAST INTERNATIONALE)



03. Lightning Over Mexico (feat. Ana Tijoux)



04. Keep Going



05. Weather Strike (The Bloody Beetroots Remix) (feat. PUSSY RIOT)



06. Field Of Tigers



07. Mary Celeste













