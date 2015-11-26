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DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР



DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO с радостью восприняли известия о том, что Рэнди Роадс будет включен в этом году в Зал Славы Рок-н-Ролла.



Dave: «Я бы хотел сыграть соло в его честь, но увы, кто-то другой будет это делать. Я видел новости и очень рад за Ozzy. Уверен, что у Ozzy будет очень эмоциональный день!»



Rudy: «Проснулся и узнал замечательные новости. #randyrhoads #neverforget#rockandrollhalloffame2021»



Tom Morello: «Хотелось бы поздравить Рэнди с номинацией. Непревзойденный талант, который без особых усилий объединял неподвластные времени риффы, техническое мастерство и грубую рок-мощь. Именно его плакат висел у меня на стене, когда я занимался по 8 часов в день. Потрясающий музыкант. Заслуженная награда»

























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