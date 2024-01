сегодня



JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame



TOM MORELLO, легендарный гитарист таких групп как Rage Against The Machine, Audioslave и Prophets of Rage, будет введен в Зал славы металла в 2024 году. Вводить в Зал будет гитарист John 5 (David Lee Roth, Rob Zombie).



Включение состоится на 7-м ежегодном гала-концерте Зала славы металла 24 января 2024 года в отеле Marriott Delta Garden Grove, Анахайм, Калифорния. Ведущими мероприятия станут икона радио и телевидения, член Зала славы металла 2024 года Eddie Trunk и ведущая Cathy Rankin.







+0 -0



просмотров: 218