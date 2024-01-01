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Tom Morello

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22 янв 2024 : 		 JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame

20 июн 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO

5 июн 2023 : 		 GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO

23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе

2 мар 2021 : 		 TOM MORELLO станет продюсером фильма

5 ноя 2020 : 		 Новый ЕР TOM MORELLO доступен для прослушивания

1 ноя 2020 : 		 Новое видео TOM'а MORELLO с участием SLASH'а

21 авг 2019 : 		 TOM MORELLO выпустит книгу

10 май 2019 : 		 Новый трек TOM MORELLO

30 янв 2019 : 		 TOM MORELLO выпустил новый клип

6 окт 2018 : 		 Видео с текстом TOM MORELLO

26 сен 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от TOM MORELLO

6 авг 2018 : 		 Новое видео TOM MORELLO
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JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame



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TOM MORELLO, легендарный гитарист таких групп как Rage Against The Machine, Audioslave и Prophets of Rage, будет введен в Зал славы металла в 2024 году. Вводить в Зал будет гитарист John 5 (David Lee Roth, Rob Zombie).

Включение состоится на 7-м ежегодном гала-концерте Зала славы металла 24 января 2024 года в отеле Marriott Delta Garden Grove, Анахайм, Калифорния. Ведущими мероприятия станут икона радио и телевидения, член Зала славы металла 2024 года Eddie Trunk и ведущая Cathy Rankin.

Guitarist TOM MORELLO To Be Inducted To 2024 Metal Hall Of Fame By JOHN 5




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