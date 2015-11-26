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DevilDriver

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21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

21 май 2020 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

10 окт 2019 : 		 У жены лидера DEVILDRIVER рак

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3 апр 2019 : 		 DEVILDRIVER завершили запись альбома

23 янв 2019 : 		 DEVILDRIVER исполнят материал COAL CHAMBER в рамках тура со STATIC-X

16 янв 2019 : 		 DEZ FAFARA приступил к записи вокала для DEVILDRIVER

12 окт 2018 : 		 Вокалист DEVILDRIVER два года не пьет

18 авг 2018 : 		 Переиздания DEVILDRIVER выйдут осенью

2 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEVILDRIVER

1 июл 2018 : 		 Трейлер нового альбома DEVILDRIVER

10 июн 2018 : 		 JOHN CARTER CASH, RANDY BLYTHE в новом видео DEVILDRIVER

2 май 2018 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

29 мар 2018 : 		 Музыканты LAMB OF GOD, FEAR FACTORY на новом альбоме DEVILDRIVER

25 май 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записывает кантри с DEVILDRIVER

12 май 2017 : 		 DEVILDRIVER будут играть песни COAL CHAMBER

14 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

2 мар 2017 : 		 DEVILDRIVER запишут альбом каверов на кантри

16 ноя 2016 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

17 окт 2016 : 		 Гитарист DEVILDRIVER о новом проекте

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

21 июл 2016 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

27 май 2016 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

13 май 2016 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

6 май 2016 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

18 апр 2016 : 		 Вокалист DEVILDRIVER: «За последний год я избавился от многих друзей»
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Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER



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Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2017, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

End Of The Line
Not All Who Wander Are Lost
Grinfucked
Cry For Me Sky (Eulogy Of The Scorned)
Daybreak
I Could Care Less
Before The Hangman's Noose
Clouds Over California
Ruthless
Meet The Wretched

DEVILDRIVER - Pro-Shot Video Of Complete Hellfest 2017 Show



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