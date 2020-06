сегодня



Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER



Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2017, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



End Of The Line

Not All Who Wander Are Lost

Grinfucked

Cry For Me Sky (Eulogy Of The Scorned)

Daybreak

I Could Care Less

Before The Hangman's Noose

Clouds Over California

Ruthless

Meet The Wretched







+0 -1



просмотров: 154