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DevilDriver

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4 окт 2021 : 		 DEVILDRIVER расстались с гитаристом

13 сен 2021 : 		 DEVILDRIVER выбыли из обоймы REBEL ROCK

11 ноя 2020 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Я не боюсь страшилок прессы»

26 сен 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

3 сен 2020 : 		 Обучающее видео от DEVILDRIVER

13 авг 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

2 июл 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

22 июн 2020 : 		 Вокалист DEVILDRIVER: «С карантином для меня ничего не поменялось»

21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

21 май 2020 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

10 окт 2019 : 		 У жены лидера DEVILDRIVER рак

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

3 апр 2019 : 		 DEVILDRIVER завершили запись альбома

23 янв 2019 : 		 DEVILDRIVER исполнят материал COAL CHAMBER в рамках тура со STATIC-X

16 янв 2019 : 		 DEZ FAFARA приступил к записи вокала для DEVILDRIVER

12 окт 2018 : 		 Вокалист DEVILDRIVER два года не пьет

18 авг 2018 : 		 Переиздания DEVILDRIVER выйдут осенью

2 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEVILDRIVER

1 июл 2018 : 		 Трейлер нового альбома DEVILDRIVER

10 июн 2018 : 		 JOHN CARTER CASH, RANDY BLYTHE в новом видео DEVILDRIVER

2 май 2018 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

29 мар 2018 : 		 Музыканты LAMB OF GOD, FEAR FACTORY на новом альбоме DEVILDRIVER

25 май 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записывает кантри с DEVILDRIVER

12 май 2017 : 		 DEVILDRIVER будут играть песни COAL CHAMBER

14 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

2 мар 2017 : 		 DEVILDRIVER запишут альбом каверов на кантри
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|||| 4 окт 2021

DEVILDRIVER расстались с гитаристом



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DEVILDRIVER сообщили о том, что Neal Tiemann больше не является участником коллектива.

DEVILDRIVER Parts Ways With Guitarist NEAL TIEMANN





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